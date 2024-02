Tribunal de Apelaciones rechaza solicitud del FEI para revivir cargos contra Mariana Nogales

El Tribunal de Apelaciones desestimó una solicitud del Fiscal Especial Independiente (FEI) en la cual se buscaba la revocación de no causa probable contra la representante del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Mariana Nogales.

El pasado 22 de diciembre del 2023, el juez del Tribunal de San Juan, Rafael Taboas, confirmó la determinación previa de no causa probable para arresto en 47 de los 49 cargos presentados por el FEI contra la legisladora, su madre y la corporación de estas. Posteriormente, el 21 de enero el FEI recurrió al Tribunal de Apelaciones solicitando por tercera ocasión que se determine causa probable para arresto contra la legisladora y su madre, sin embargo la solicitud fue rechaza por el Apelativo.

“El dictamen aquí recurrido no es revisable por Certiorari, ya que la determinación de “no causa” probable para arresto se fundamentó en toda la prueba presentada y no en cuestiones estrictamente de derecho. El FEI ya agotó todos los remedios que tenía disponibles al solicitar la celebración de una vista de Regla 6 en alzada. Nuestro ordenamiento jurídico penal no nos permite pasar juicio sobre la apreciación de la prueba del juez de instancia para llegar a la determinación de “no causa” probable para arresto. En fin, procede la desestimación del presente recurso acorde con la normativa jurisprudencial previamente esbozada y según nos faculta la Regla 83 inciso (B) de nuestro Reglamento. 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 83 (B)”, lee la resolución del tribunal.

“La actitud del FEI de intentar, por tercera ocasión, que se diera paso a los cargos que fueron desestimados en dos ocasiones anteriores por dos jueces que escucharon y analizaron toda la evidencia es desacertada. Esto demuestra la desesperación que tiene el FEI por lograr, a toda costa, una acusación en contra de la Representante Nogales sin contar con evidencia alguna que lo sostenga. Como es algo que no tiene justificación alguna en la ley y el derecho, el Tribunal de Apelaciones correctamente desestimó el asunto de inmediato”, expresó el Lcdo. José Andréu Fuentes, abogado de la representante Nogales en comunicación escrita.

Por su parte, el abogado de la madre de la Representante Nogales, Lcdo. Ricardo Prieto García, expresó, “esa oficina del FEI debe revelar públicamente cuanto ha gastado en fondos públicos para seguir empujando una situación que a todas luces es improcedente en derecho y que no tiene paralelo en la historia jurídica del país. El FEI, después de agotar sus dos turnos al bate, intenta tener un tercer turno, a pesar de que cualquier abogado conoce que eso es totalmente improcedente en estas circunstancias. La pregunta obligada es ¿quién fiscaliza que esta oficina no siga malversando indebidamente el dinero del pueblo de Puerto Rico?”, concluyó diciendo el Lcdo. Prieto García.

El 21 de diciembre el juez Rafael Taboas determinó causa para arresto contra Mariana Nogales Molinelli, representante del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), en dos de los 24 cargos presentados por la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (OPFEI).

El juez encontró evidencia en cargos de perjurio y falsedad ideológica por omisiones en el Informe de la Oficina de Ética Gubernamental (OEG). Estas acusaciones, enmendadas por el juez, se centran en la participación de Nogales en la corporación Ocean Front Villas hasta 2021. “En esas dos denuncias se determina causa; en el resto, no”, afirmó el juez. Las denuncias contra Ocean Front Villas y Rita Molinelli Freytes, madre de la representante, no procedieron.