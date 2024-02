Policía cita a candidato de Victoria Ciudadana en caso por tiroteo a residencia de Eliezer Molina

Las autoridades citaron al candidato al senado por el distrito de Mayagüez-Aguadilla bajo el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Ángel “Bebo” Ortiz Barreto para entrevista relacionada al caso de la balacera ocurrida frente a la residencia del activista ambiental Eliezer Molina.

Según confirmó el propio Ortiz Barreto a través de declaraciones escritas, este acudirá hoy miércoles al Cuartel General de la Policía de Puerto Rico en Hato Rey tras ser citado el pasado 31 de enero. El candidato al senado del MVC indicó que en esa fecha varios agentes de la policía acudieron a su negocio en Moca para entregarle la citación para entrevista en el Negociado de Crímenes Mayores.

“Yo no tengo absolutamente nada que ver con lo que haya pasado esa noche en la casa de Eliezer Molina y no tengo duda de que así va a quedar demostrado tras la investigación que está realizando la Policía. Honestamente, me sorprendió mucho que este señor aparentemente me haya mencionado en relación a ese incidente, aunque eso explica por qué, tras el suceso, dijo en las redes sociales que el asunto tenía que ver con políticos que no eran sólo del PNP. Lamento mucho que esté usando esta situación para arrojar sospechas sobre personas que seguimos realizando nuestro trabajo en paz, independientemente de los estilos que él promueva”, expresó Ortiz Barreto.

El candidato al senado también indicó que el pasado 14 de enero enfrentó una situación con Molina en el Festival de la Novilla en San Sebastián. Ortiz Barreto alega que el activista ambiental se acercó a una carpa donde se encontraba su esposa y su hijo de 7 años y comenzó a “insultarlo con palabras soeces y amenazantes”.

A raíz de esas acciones, Ortiz Barreto presentó la querella 2024-10-068-0320 por alteración a la paz y amenaza, tomada por el agente Montalvo (placa 32316), y el caso está citado para el 21 de febrero del 2024 en el Tribunal de San Sebastián.

“Ese es el foro donde yo espero resolver este problema, no en la calle, no reproduciendo la violencia. El país vive momentos difíciles en los que la violencia ha estado arropando nuestro pueblo y las personas que, de una manera u otra, aspiran a ocupar posiciones públicas tenemos el deber de dar el ejemplo, no solo con nuestras palabras, sino también con acciones. La violencia hay que rechazarla y combatirla venga de donde venga. Nuestro pueblo reclama unidad. Es el pueblo el que nos observa y será ese mismo pueblo quien nos juzgará”, concluyó.

El pasado 25 de enero a eso de las 11 de la noche se reportó un incidente donde desconocidos dispararon contra la residencia de Eliezer Molina en San Sebastián. En la escena se identificaron seis impactos de bala en una verja de metal y dos en un vehículo.