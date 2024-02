“Las metas son metas”: Gobernador sobre esfuerzos para cumplir con estudio federal de 100% energía renovable para el 2050

El gobernador Pedro Rafael Pierluisi Urrutia se comprometió el miércoles a impulsar las conclusiones del informe PR- 100, herramienta que puede ayudar a que la isla logre la meta de que para el 2050 la energía eléctrica sea de fuentes renovables.

“Me comprometí a utilizar este estudio y de igual manera a lograr la meta que todos queremos, que es que dependamos de energía renovable, no así de fuentes de fósiles que son las que contaminan el ambiente y son más costosas. Cuando yo digo que vamos a utilizar el estudio, es que el estudio nos va a apoyar en nuestros esfuerzos hacia la meta. Es que vamos a utilizar toda esa información que está disponible”, expresó el gobernador.

“Pero yo veo a todos los actores en términos generales haciendo lo que tienen que hacer. Siempre, pueden haber fallas, siempre pueden haber métricas que nos están alcanzando y que hay que mejorar, pero después que yo vea, el esfuerzo y vea el compromiso pues me siento satisfecho”, añadió.

Cuestionado sobre en qué momento los abonados podrán ver una reducción en la factura eléctrica, expresó que “la meta inmediata que tenemos es estar generando el 40 por ciento de la energía que tenemos en Puerto Rico de fuentes renovables para finales del 2025. Y, pero claro, 40 por ciento no es 100 por ciento. O sea, que el yo decir o tratar de dar una predicción de cuál va a ser el costo es muy difícil, porque eso depende. Como quiera vamos a estar utilizando gas natural, como quiera, vamos a estar quemando petróleo, o sea por los próximos años y ahí esa parte de nuestra generación está sujeta a fluctuaciones de precio en los mercados, por eso es que uno no puede estar haciendo pronóstico. La meta que se estableció en Puerto Rico años atrás, es tratar de que el costo energético no pase de 20 centavos el kilovatio hora. Ahora mismo anda ronda por alrededor de 23 centavos, así que estamos cerca de esa meta, pero te tengo que admitir que eso es algo que puede variar de trimestre en trimestre, dependiendo de cómo está el mercado de combustible mundial”.

El estudio ‘Puerto Rico Grid Resilience and Transition to 100% Renewable Energy (PR-100) del Departamento de Energía concluyó que es posible generar el 100 por ciento de energía eléctrica en Puerto Rico solamente con energía renovable.

La secretaria del Departamento de Energía Federal (DOE por sus siglas en inglés), Jennifer Granholm y del administrador de la Región de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés), David Warrington participaron de la presentación.