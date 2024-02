Emocionado Nino Correa durante vista de nombramiento

Una emotiva vista en la Comisión de Nombramientos del Senado de Puerto Rico fue la que se vivió en la tarde del miércoles donde se evaluó el nombramiento de Nino Correa Filomeno.

Correa comenzó agradeciendo a su familia quienes se dieron cita al Capitolio, además recordó a su fenecido padre y a su madre quien por condiciones de salud no pudo estar presente.

El director del Negociado para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (NMEAD), recordó que su nombramiento fue hace tres años, seis meses y 28 días. Desde ese momento se encuentra trabajando en la posición como interino en la agencia a la cual le ha dedicado 23 años de servicio.

“Hoy me hubiera gustado mucho que mis hermanos que han fallecido, mi padre que era bien recto y aprendí mucho de él, me hace falta porque era la línea”, expresó Filomeno. “Papi nos enseñó el lado oscuro de las cosas y mi mamá que tiene mil condiciones pero está viva, me hubiera gustado que estuvieran aquí y hubieran visto lo que mi mamá nos enseñó”, añadió.

Del mismo modo agradeció a su equipo de trabajo en el NMEAD.

A la vista acudieron varias figuras además de su familia, entre estos se encontraban alcaldes del Partido Nuevo Progresista (PNP), del Partido Popular Democrático (PPD) y la meteoróloga Ada Monzón.

Previo al comienzo de la vista, el funcionario se mostró emocionado al saludar a sus familiares. Este recordó que tras ser nombrado de manera interina falleció su hermana menor y en el pasado mes falleció otro de sus hermanos.

Este indicó que desearía que estos también hubieran sido parte de este momento.

La vista pública se llevó a cabo en el hemiciclo donde varios de los legisladores, destacaron la labor que ha realizado Correa Filomeno por los pasados años.