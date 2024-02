Educación contempla curso vocacional para cuidadores de adultos mayores

El Departamento de Educación (DE) planifica incluir en su oferta de escuelas vocacionales un programa para formar cuidadores de adultos mayores.

Así lo indicó la secretaria del DE al abordar el diseño curricular para las escuelas vocacionales de acuerdo con la demanda y necesidades de Puerto Rico. En ese sentido, el contexto de una población cada vez mayor dio paso a los planes sobre formación de cuidadores.

“Dentro del área de enfermería el cuidado y nuestra población, y lo hemos hablado, nuestra población está envejeciendo”, señaló Raíces durante una conferencia de prensa con GOYA Puerto Rico, empresa que impulsará los programas vocacionales.

“Una de las carreras que te tengo que decir y porque me tocó también familiarmente es el cuidado de personas envejecientes. Es algo que yo, junto con el Departamento de Educación, hemos estado trabajando en un proyecto de transformación de las escuelas para satisfacer esta necesidad creciente”. Raíces explicó que este proyecto de transformación incluye la adaptación de la infraestructura de las escuelas para albergar talleres y programas especializados en el cuidado de personas mayores.

“Estamos velando que cuando se añade un taller, ese taller responda a esa necesidad de ese municipio escolar, pero también del país”, afirmó Raíces. “El cuidado de personas es sumamente importante, y estamos comprometidos a preparar a nuestros estudiantes para abordar esta creciente necesidad en nuestra sociedad”.

Las carreras vocacionales han ido retomando el nivel de demanda que tuvieron en el pasado.

Datos recopilados por el Instituto de Estadísticas de Puerto Rico revelan un total de 25,853 estudiantes matriculados en instituciones postsecundarias técnico-vocacionales durante el período 2022-2023. Esto evidencia un crecimiento en comparación con años anteriores, aunque aún no se alcanzan los niveles registrados hace una década, cuando la matrícula duplicaba esta cifra.

Este incremento en las matrículas sugiere una mayor conciencia sobre la importancia de la formación técnico-vocacional, sin embargo, también pone de relieve la necesidad de reforzar y diversificar la oferta educativa para satisfacer las demandas del mercado laboral actual.

Raíces, subrayó la importancia de la colaboración con GOYA y destacó la necesidad de atraer a más estudiantes a estas carreras. “Necesitamos que los estudiantes se matriculen en nuestros cursos para poder satisfacer las demandas del mercado laboral”, declaró la titular del DE.

Además, destacó la importancia del diálogo con los alcaldes para identificar las necesidades específicas de cada comunidad. “De esas necesidades de esas carreras cortas que no tienen. Te voy a dar un ejemplo, en el caso de Orocovis, el alcalde me ha dicho, oye que no tengo aquí electricista. Tengo que venir o ir a un pueblo cercano a buscarlo, así que nosotros reconocemos la necesidad y empezamos nuestra campaña”, agregó.

Por su parte, el Dr. Jorge Acosta, Secretario Auxiliar de las Escuelas Técnicas y Vocacionales, detalló que áreas como plomería, construcción, salud, tecnología de la información y arte culinario son algunas de las especialidades con mayor demanda. Sin embargo, coincidió en que se ha observado un aumento en la necesidad de profesionales en el cuidado de personas envejecientes, reflejando el envejecimiento de la población de Puerto Rico.

En cuanto a los cursos con menor matrícula, el departamento está implementando estrategias para redirigir recursos y mantener la diversidad de programas ofrecidos. “Nuestro objetivo no es cerrar cursos, sino encontrar formas de redirigirlos dentro de nuestras escuelas para satisfacer las necesidades del mercado”, explicó Acosta.