DRNA confirma que tiene 45 querellas aún en proceso de investigación por falta de personal

El presidente de la Comisión de la Región Sur Central del Senado, Ramón Ruíz Nieves, realizó hoy, miércoles, una vista pública para darle seguimiento a las querellas que tiene ante sí el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) por violaciones ambientales en el Monte Papayo de Lajas, cercano a la Bahía Bioluminiscente.

“Aquí hay una responsabilidad bien grande, aquí hay querellas de vigilantes que han llegado a la comisión [de la Región Sur Central] preocupados porque no ha habido acción y esto nos dio paso a nosotros a una legislación para regular el espacio de las querellas. Se acabó el asunto que las querellas sean abiertas. Hay que tomar acción y responsabilidades porque si yo estoy aquí como legislador y usted como secretaria, tenemos una gran responsabilidad con el país”, subrayó Ruíz Nieves.

Asimismo, el legislador cuestionó que hayan estructuras con conexión al sistema eléctrico en una zona que no está urbanizada y que consta de bosques de manglares, una laguna costera y una operación de salinas.

“La propia Junta de Planificación ha levantado su preocupación y una bandera. Menos fue lo de [la Cueva] Las Golondrinas y usted sabe las acciones que usted tomó. Quiero saber cuáles son las acciones que tomará el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales sobre esta situación”, expresó.

En respuesta a Ruíz Nieves, la secretaria del DRNA, Anaís Rodríguez, reconoció que su agencia tiene ante sí unas 45 querellas en relación al impacto ambiental, violaciones ambientales y construcciones ilegales realizadas en el área del Monte Papayo, las cuales se encuentran bajo investigación. Explicó que durante los últimos meses el Cuerpo de Vigilantes se ha mantenido realizando patrullaje preventivo en el área del Monte Papayo para dar con los dueños o encargados de los terrenos para continuar el proceso de investigación.

“Los casos se actualizan durante los patrullajes y dando el seguimiento en las diversas oficinas donde se solicitan las asistencias técnicas y las certificaciones. Tan pronto se realiza el contacto con los dueños o encargados de los terrenos se procede a solicitar las diversas asistencias técnicas (forestal, bienes de dominio, entre otras), y la certificación negativa de permiso”, explicó.

Agregó que “al momento se mantienen investigando unas 27 querellas en el área, además de las querellas que refirió la Secretaria Auxiliar de Conservación y Biodiversidad, aproximadamente unas 18 querellas, para un total de 45 querellas en el proceso de investigación. Cuando se tienen todos los documentos con relación a la investigación y se identifican las violaciones a las leyes y los reglamentos se someten ante la consideración de la Oficina de Asuntos Legales”.

Según la ponencia, “las observaciones realizadas por el personal del DRNA pueden configurar violaciones a las leyes y los reglamentos estatales y federales. Por lo que el DRNA ha referido las querellas a otras agencias federales y estatales con jurisdicción, como lo son el U.S. Army Corp. of Engineers, U.S. Environmental Protection Agency, el Departamento de Justicia, la Junta de Planificación, la Secretaría Auxiliar de Permisos del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio”.

Asimismo, Rodríguez explicó que para atender todos los asuntos que surgen en el área de La Parguera, el Cuerpo de Vigilantes cuenta en este momento solo con cuatro vigilantes armados, por lo que “en ocasiones es necesario solicitar apoyo de las áreas cercanas como lo son Guánica, que cuenta con ocho vigilantes, Boquerón que cuenta con 11 vigilantes y Mayagüez, que cuenta con 17 vigilantes”.

“En reconocimiento a la vital importancia de estas tareas y la necesidad de recursos adecuados, solicitamos respetuosamente a la legislatura la consideración de una asignación de fondos adicionales. Estos recursos son esenciales para que el DRNA pueda ampliar y reforzar sus operaciones frente a los crecientes desafíos ambientales en la zona”, mencionó la titular del DRNA en su ponencia.

Por su parte, Ruíz Nieves manifestó que atendería el reclamo de la funcionaria para allegar más fondos para la agencia “Esta comisión le solicitó información referente al impacto presupuestario para cubrir la academia para 150 vigilantes y la solicitud de un posible aumento salarial para hacerle justicia a los vigilantes”, afirmó.

Por otro lado, el legislador solicitó al DRNA que entregue en un espacio de siete días entregue a la comisión los referidos y comunicaciones que ha tenido con otras agencias del gobierno referente a la situación en el Monte Papayo, así como la información completa de cada querella pendiente y atendida para dar paso a una vista ejecutiva con el DRNA, la Junta de Planificación, el Departamento de Justicia, la Oficina de Gerencia y Presupuesto, la Autoridad de Energía Eléctrica y la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados para conocer finalmente cuál será la acción que tomará el gobierno para atender el impacto ambiental y las construcciones ilegales en la zona.