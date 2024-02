PPD decidirá cómo cubrir vacante de candidatura a alcalde de Ponce

El secretario general del Partido Popular Democrático (PPD), Gerardo Antonio “Toñito” Cruz Maldonado anunció el martes, una reunión donde se discutirá cómo cubrirán una vacante de candidatura a la alcaldía de Ponce, tras conocerse que el proceso judicial contra el suspendido alcalde Luis Manuel Irizarry Pabón se extenderá más allá de la fecha límite del acuerdo pactado del 28 de febrero.

“El Partido Popular número uno va a hacer valer su acuerdo. Y en la eventualidad que ocurra una vacante, una vacante de una candidatura, lo especifico mucho porque he escuchado la palabra primaria, no es eso. Es una vacante de candidatura. El Partido Popular tiene que definir, y es el Partido Popular, cómo va a cubrir esa vacante, porque eso no está especificado en la acuerdo”, dijo Cruz Maldonado a preguntas de la prensa.

“Repito, por eso la importancia de la reunión, en búsqueda de lo que es el es mejor bienestar del Partido Popular en Ponce, es el tipo de cosas que se va a estar discutiendo en esta reunión. La ley dice que es al partido a quien le corresponde decir cómo se sustituye, cómo se cubre una vacante. Eso es lo que dice la ley. No dice que es una primaria, no dice que es el Comité Municipal, no dice que es la Junta de Distrito. No, dice el partido”, añadió.

Cruz Maldonado enfatizó en que va a respetar el pacto firmado entre el suspendido alcalde, y el representantre del Distrito 24, Ángel “Tito” Fourquet Cordero y no habría un cambio de fecha. “La fecha no está en juego. El 28 de febrero se tiene que respetar”, concluyó.

Irizarry Pabón enfrenta un proceso judicial en etapa de vista preliminar, por violaciones al artículo 251 del Código Penal por enriquecimiento ilícito y al artículo 4.2 b de la Ley de Ética Gubernamental por uso de las facultades de su cargo para obtener un beneficio personal.

Según informes de prensa, tras una solicitud de ihnibición del juez Rubén Serrano Santiago, éste se ihnhibió “motu proprio”. La defensa planteó una supuesta influencia del abogado Pablo Colón Santiago, aspirante a la alcaldía de Ponce por el Partido Nuevo Progresista, la que el juez rechazó. Sin embargo, el caso fue asignado a la jueza Lizandra Avilés Mendoza, quien también se ihnibió porque su esposo, el exalccalde de Guayanilla, Nelson Torres Yordán, mantiene un contrato con el Municipio de Ponce.

La vista preliminar continúa los días 14 y 15 de marzo.