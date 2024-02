MVC presenta representación legal en caso donde el PPD busca descalificar candidatos por falta de endosos

La comisionada electoral del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Lillian Aponte, anunció que la colectividad será representada por el licenciado Frank Torres Viada en el pleito presentado por aspirantes del Partido Popular Democrático (PPD) donde buscan descalificar a candidatos que no recogieron endosos y participan de un método alterno de primarias.

“Estaremos defendiéndonos adecuadamente, y estoy segura de que saldremos airosas una vez más de este nuevo intento de coartar la democracia”, expresó en un comunicado de prensa.

Del mismo modo, señaló tanto al PPD como al Partido Nuevo Progresista (PNP) de “utilizar” la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) para “garantizar su permancencia en el poder”.

“A través de sus aliados del PPD, se presenta una “querella” para intentar nuevamente que las candidaturas de Victoria Ciudadana no aparezcan en la papeleta. Está claro, cuando no hay propuestas ni planes de trabajo, se recurre a lo más desesperado que es evitar la participación electoral para ganar y retener el control. Lo hacen con el electorado, lo hacen con los y las candidatas independientes y lo hacen con los partidos que perciben como una amenaza”, expresó Aponte.

“A pesar de haber cumplido con todos los requisitos de ley, hoy el bipartidismo corrupto del PNPPD busca inducir a error al país. Lo que tenemos ante nosotros es un acto de desesperación. Por un lado, saben que el tiempo se les acaba y utilizarán todos los recursos que puedan, incluidos en el engaño y la demagogia, para conservar el poder y control de los procesos electorales”, añadió.

La semana pasada un grupo de aspirantes del PPD presentó una demanda en el Tribunal de San Juan contra varios candidatos del MVC y el Proyecto Dignidad denunciando incumplimiento con el requerimiento de endosos para las elecciones del noviembre.

En la demanda, el grupo de aspirantes populares señala que el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) y el Proyecto Dignidad (PD) llevarán a cabo primarias para varias candidaturas utilizando un método alterno y no cumplieron con el requisito de presentación del 50% de endosos requeridos por el Código Electoral.

“La determinación por reglamento del Movimiento Victoria Ciudadana y el Proyecto Dignidad eximiendo de manera unilateral y acomodaticia para sus candidatos para que no presenten endoso es contraria a la Ley”, lee la demanda que señala que los candidatos que participen en primarias deben presentar los endosos requeridos por ley.

La demanda va específicamente contra la candidata a la comisaría residente del MVC, Ana Irma Rivera Lassen, Edgardo Cruz Vélez quien también aspira a la misma posición y varios candidatos a la legislatura por acumulación de los partidos MVC y Proyecto Dignidad.

“Culminado el término de presentación de endosos y revisado en la Comisión Estatal de Elecciones el listado oficial de personas descalificadas por no presentar endosos no encontramos a los aspirantes del Movimiento Victoria Ciudadana. Debemos concluir que es un hecho indubitado que los aspirantes de Movimiento Victoria Ciudadana y de Proyecto Dignidad que estarán en un proceso de primaria interna no cumplieron con el requisito de presentación de endosos lo que le da jurisdicción al Tribunal de Primera Instancia a descalificar a estos candidatos por la violación a las disposiciones del Código Electoral”, añade el documento.

Los demandantes, que incluyen al representante del Distrito 22, Jorge Alfredo Rivera Segarra, y al senador del Distrito de Guayama, Héctor Torres Santiago, argumentan que los candidatos del MVC no cumplieron con los requisitos de recolección de endosos establecidos por el Código Electoral de 2020.