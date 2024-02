José Luis Dalmau asegura que los fondos aprobados por la JSF para APP con los muelles es un mal negocio

El presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, informó esta tarde que, en la pasada Sesión Ordinaria, el Alto Cuerpo votó en contra de la Resolución Conjunta de la Cámara 594, que asignaba $320 millones de dólares a la Autoridad de Puertos (APPR) del presupuesto general para financiar el acuerdo de transición de la deuda que daría paso a la privatización de los muelles, ya que es “un mal negocio para los puertorriqueños y un regalo a una empresa privada”.

“Mi voto en contra de esta medida no fue una determinación tomada a la ligera o por capricho, sino de una serie de inquietudes con la estrecha vinculación de esta asignación con la tan pregonada privatización de los muelles de barcos de crucero y si esta transacción realmente es buena, y tiene los mejores intereses del pueblo de Puerto Rico”, expresó Dalmau Santiago en conferencia de prensa.

En el día de ayer, lunes, se reveló que la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) aprobó la resolución que dará paso a una alianza público-privada (APP) para la operación de los muelles de cruceros en San Juan, lo que el líder senatorial catalogó como “un negocio malo para Puerto Rico”.

“Avalan una transacción que incluye inicialmente una inversión privada y, de pronto, se nos requiere que los puertorriqueños tengan que pagar el negocio malo que hizo el gobierno porque la compañía privatizadora no tiene el dinero que dijo iba a tener”, aseguró Dalmau.

Además, mencionó que la transacción tampoco cuenta con el apoyo de componentes del sector turístico privados como la Alianza Turística por Puerto Rico, los pequeños comerciantes de viejo San Juan, así como transportistas y operadores de la industria de turismo.

Dalmau Santiago recordó que hace 16 meses la Administración de Pedro Pierluisi Urrutia anunció la otorgación de un contrato a Global Ports Holdings para la administración y mejoras a los muelles de crucero de San Juan por un término de 30 años.

“Este contrato, como ya es de costumbre, en las alianzas público-privadas, se realizó en cuartos oscuros y comprometía a la Global Port Holdings a una inversión de $425 millones. Se planteó que uno de los supuestos beneficios de esa alianza público-privada sería una significativa reducción de la deuda que la Autoridad de Puertos arrastraba por los muelles de crucero y que supuestamente ascendía a unos $150 millones de dólares. No lo digo yo, lo dijo el gobernador. La deuda de la autoridad de carreteras hace 16 meses. Ahora alegan que es de $320 millones, según la resolución conjunta”, detalló.

Dalmau Santiago enfatizó que uno de los beneficios que sostuvo el Gobierno para dar paso a la APP era que con esa privatización se iba a reducir significativamente la deuda y se ha triplicado en 16 meses.

“Eso no es un buen negocio para el pueblo de Puerto Rico. Ahora me pregunto por qué el Gobierno tiene que asumir esta deuda. Ahora supuestamente se va a pagar esa deuda y el privatizador va a administrar los muelles sin deuda y sin inversión”, señaló el presidente del Senado.

El líder senatorial precisó que no se comunicaron con él para hablar de la medida, solamente recibió una llamada del secretario de Estado, Omar Marrero, el 31 de diciembre.

“El 31 de enero, yo me entero por los medios de comunicación que se ha descargado esta medida en la Cámara. Hasta ese día, nadie de la Junta de Supervisión Fiscal, nadie de la Autoridad de los Puertos, nadie del gobierno y nadie de la Cámara de Representantes se había acercado a este servidor para decirme que ese proyecto había que aprobarlo el 31, porque era de vida o muerte. La única persona que me llamó el 31, para recordarme que era esa la fecha de vida o muerte era el secretario de Estado Omar Marrero. Yo le dije, pues el proyecto se murió porque aquí no hay sesión hoy. No hubo comunicación nunca”, puntualizó Dalmau Santiago.