Jenniffer González acusa al gobierno de no tener plan ante crisis de energía

La comisionada residente, Jenniffer González Colón, arremetió nuevamente contra la administración de su Partido Nuevo Progresista (PNP), por, a su juicio, dejar a la deriva el plan para atender la situación energética de Puerto Rico.

Según González Colón además del tema del costo energético, que se dilucidará finalmente en el Tribunal Federal con el Plan de Ajuste de la Deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), no se sabe qué se ha hecho, si algo, con la generación de energía.

“Las realidad es que no se están haciendo ‘upgrades’ a ninguna planta. Ustedes vieron que hace una semana, lo que se anunció fue que FEMA va a pagar los generadores de las plantas de San Juan que queman combustible, así que estamos corriendo nuevamente con generadores como si estuviéramos en un huracán cuando llevamos 6 años. Y no hemos hecho un solo ‘upgrade’ a ninguna de las plantas”, dijo González Colón en conferencia de prensa.

La comisionada quiere reunirse con los ejecutivos de LUMA, Genera y la Autoridad de Energía Eléctrica.

“No hemos convertido ninguna a gas natural, no hemos utilizado nuevas tecnologías, no hemos construido una nueva planta y es hacia eso es que van mis preguntas. Nosotros no podemos esperar. Estos procesos tardan más que por el proceso de permiso. ¿Cuánto tiempo más Puerto Rico tiene que esperar para remodelar o hacerle ‘upgrade’ a plantas que son de 1970 y 1960 o del 80? ¿De que tengamos un apagón masivo? A que la gente tenga que acostumbrarse a vivir en Puerto Rico con apagones dos veces en semana en Guaynabo, en Ponce o en el resto de los pueblos?, Eso para mí no es aceptable. La gente en Puerto Rico paga la luz más cara de todos los Estados Unidos y aun así no la tenemos constante. No tenemos certeza que la vamos a tener y no es energía limpia y yo estoy de acuerdo que utilicemos la energía renovable por Puerto Rico, tiene que diversificar su canasta para hacerlas, el que sea constante, que sea segura y obviamente que sea económica también. Yo no veo al Gobierno de Puerto Rico haciendo planteamientos o moviéndose a esa dirección”, sostuvo.

González Colon fue invitada como oradora a la tercera edición de la conferencia anual del Puerto Rico Pharmaceutical Manufacturing Summit 2024, en el hotel La Concha en Condado.

En su mensaje, enfatizó la importancia que tiene la confiabilidad del servicio eléctrico para la industria.

“Mientras otras jurisdicciones para la industria de manufactura pagan entre 6 y 8 centavos, el kilovatio hora, en Puerto Rico está entre 25 y 30 centavos, el kilovatio hora, sin incluir cualquier aumento que se vaya a aprobar como parte de la quiebra o del ajuste fiscal que se promete sería para el mes de marzo. Estos sí tiene un impacto, no solamente los residentes. Esto tiene un impacto de los pequeños y medianos comerciantes, pero también va a tener un impacto incremental en la fase industrial porque son a los más que se les va a poner ese ‘tax’ y eso, a mi juicio, todavía no se ha estudiado”, expuso.

“Por eso, nuevamente hago una exhortación a que el Gobierno de Puerto Rico tiene que presentar un plan de cómo manejar los posibles aumentos en el costo de la luz y reitero la propuesta que les lancé el año pasado de que del dinero que ya se ha pagado en contribuciones, que ya los clientes han pagado, se separen unas partidas, tanto para pagar alguna porción de la propuesta del aumento y de esta manera aminorar el impacto y el costo que los residentes van a estar pagando y la industria o pagar en su totalidad. Porque 45 años, 35 años de un cargo energético es ridículo, es impagable”, concluyó.