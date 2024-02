Anuncian llegada de megatienda al centro comercial de Montehiedra en San Juan

San Juan. Centro comercial The Outlets at Montehiedra. (Suministrada.)

El centro comercial The Outlets at Montehiedra apuesta a la llegada de una megatienda que forma parte del compromiso por parte de la gerencia, en innovar en la oferta comercial que presentan a sus clientes. Se trata de la llegada de la cadena de tiendas Burlington, así lo anunció Paul Schiffer, vicepresidente senior de arrendamiento de la empresa Urban Edge Properties.

“Llega a nuestro centro comercial, Burlington, el minorista de descuento nacional que ofrece precios bajos todos los días en las marcas favoritas de los clientes para toda la familia. Con hasta un 60 por ciento de descuento todos los días, en productos de marca que llegan regularmente. Nuestros clientes disfrutarán de algo diferente cada vez que nos visiten para realizar sus compras”, aseguró Schiffer.

Burlington cuenta con más de mil tiendas en todo el continente americano.

Esta tienda se une a otras megatiendas que ubican en The Outlet at Montehiedra tales como; Marshalls, nuevo outlet de Náutica, Gap Factory, Old Navy y Nike Factory.

”La apertura de Burlington en este centro comercial lo posiciona aún más como el principal destino de compras de descuentos en Puerto Rico”, añadió Schiffer en declaraciones escritas.

The Outlets at Montehiedra es el centro outlet más cercano a San Juan. Es el hogar de Caribbean Cinemas, que cuenta con el primer concepto de entretenimiento IMAX, 4DX de la isla con 14 pantallas y asientos tipo estadio. Las ofertas gastronómicas incluyen Chili’s y Macaroni Grill, así como el favorito local Cayo Caribe. IHOP, El Mesón y WingStop completan la mezcla.

La propiedad está ubicada a sólo seis millas al sur de San Juan en la PR 52.