Vivienda asegura que entrega de boletos para placas solares se hizo de manera “íntegra y transparente”

El secretario del Departamento de Vivienda, William Rodríguez Rodríguez, compareció en vista pública de la Comisión de Vivienda de la Cámara de Representantes y rindió cuentas sobre el proceso de la tercera ronda de vales para placas solares que se llevó a cabo la semana pasada. Destacó la abrumadora demanda para vales para placas solares y explicó que, a pesar de los esfuerzos, será inevitable dejar a cientos de personas fuera del programa.

Rodríguez Rodríguez, explicó que el Programa Nueva Energía buscaba adaptarse a las necesidades de familias elegibles, considerando especialmente las necesidades médicas críticas. Sin embargo, admitió que el proceso enfrentó desafíos significativos desde el inicio, ilustrando la abrumadora demanda al recibir alrededor de 45,000 solicitudes en el primer minuto.

“Aunque no lo queremos, siempre nos veremos obligados por lógica, en dejar a cientos de personas fuera, pero que no quede la duda que todo se realizó de manera íntegra y llevando el proceso de manera transparente”, agregó.

Por su parte, el representante Ángel Fourquet Cordero reclamó que la problemática en este asunto fue que se excluyeron a las personas más “vulnerables” sin derecho a recibir la ayuda. “Mi sensibilidad y empatía no me permite aceptar que hayan personas que si eran vulnerables, se quedaran sin la oportunidad de recibir esta ayuda. Sin embargo, otras personas que no son tan vulnerables, sí la recibieron. Eso no puede pasar. En una próxima ocasión es necesaria una mejor organización, preparación y evitar cambios bruscos que provoquen una desventaja para las personas”.

Rodríguez Rodríguez informó que, hasta el momento, se han otorgado 9,380 boletos divididos en dos rondas, y se han completado 604 instalaciones entre los casos elegibles. Sin embargo, señaló que en la segunda ronda, finalizada el pasado 31 de enero, los boletos distribuidos aún se encuentran en la fase inicial de solicitud, por lo que no hay datos disponibles sobre casos completados.

Además, confirmó que no hay planes para destinar más fondos a una tercera ronda de distribución de boletos para la instalación de placas solares. “Ahora mismo, no contamos con más fondos en el Programa Nueva Energía para estos fines”, afirmó el secretario de Vivienda.

Rodríguez Rodríguez expresó que aproximadamente 400,000 familias podrían haberse beneficiado si se contara con los recursos necesarios para el programa, que recibió una asignación de fondos de $350 millones. Según las guías del programa, las personas elegibles podrían recibir hasta un máximo de $30,000 en costos de equipos e instalación de sistemas de energía renovable para dueños de una estructura unifamiliar en la que residan a tiempo completo.

“Definitivamente hay que estudiar y repensar para futuras ocasiones si los centros comerciales son una alternativa para realizar estos procesos por la situación que se suscitó. No obstante, tenemos que tener en cuenta que mucha de la población que se involucra en estos Programas no cuentan con las destrezas necesarias para completar un proceso como este por los medios digitales”, dijo Rodríguez Rodríguez.

“Hubo unos fallos contundentes y para mí lo más peligroso es que hayan alegaciones fuertes sobre irregularidades. Ante eso, esta vista pública es necesaria para que el pueblo de Puerto Rico escuche de primera mano y tenga la tranquilidad necesaria para futuros eventos”, añadió Fourquet Cordero.