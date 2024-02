Senado evalúa la designación de Lisoannette González como secretaria del DACO

La Comisión de Nombramientos que dirige el presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, pasó revista sobre la designación de la licenciada Lisoannette Marie González Ruiz, como secretaria del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO), quien repasó su trayectoria profesional y afirmó la necesidad de contratar más empleados cuya plantilla actual asciende a 158 para todo Puerto Rico.

“La secretaria lleva un año de forma interina y hemos visto que allí no han despertado grandes controversias. Ella ha sido muy accesible, he conversado con ella sobre diversos temas como el alza de precios de alimentos, en la gasolina, sugerencias de enmienda a la legislación del DACO. Yo sé que ella ha hecho su trabajo allí de forma razonable y yo nunca anticipo el voto, pero entiendo que hasta ahora no ha tenido ningún informe negativo. Hay una ponencia en contra de ella relacionada a un caso de Ponce que está en el expediente. Una vez esté listo el informe cada senador lo ve y decide cómo votar”, destacó Dalmau en un aparte con los medios.

Durante la audiencia, la nominada expresó que el 19 de diciembre de 2022 fue nombrada como subsecretaria del DACO.

“El 27 de abril de 2023, asumí la dirección del Departamento de forma interina, recibiendo la nominación al puesto en propiedad el pasado 7 de enero de 2024. Desde nuestra entrada al Departamento, en conjunto con los servidores públicos que laboran en la agencia hemos laborado en el desarrollo e implementación de una serie de iniciativas dirigidas a atemperar la agencia a las nuevas realidades del Puerto Rico en la tercera década del siglo 21″, indicó la designada en su ponencia presentada a la Comisión.

En su turno, el senador Rubén Soto Rivera preguntó cuál ha sido su experiencia previa en DACO. La designada respondió que como abogada ha tenido experiencia de litigar casos administrativos desde el 2005.

“Tengo experiencia en el derecho administrativo”, abundó González quien el 2005 alcanzó el grado de Juris Doctor de la Escuela de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico.

Sobre el reglamento que prohíbe la venta de plásticos de un solo uso, la nominada indicó que “hoy tenemos reunión con el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), desde que asumí el cargo del interinato comencé a leer todos los reglamentos y en el mes de junio me comuniqué con el DRNA para trabajar en el borrador que ya está preparado. En cuanto a dicha ley tenemos la obligación en el departamento de orientar y hemos visitas alrededor de 1,500 negocios y se creó con organizaciones las rotulaciones correspondientes de información para los negocios”.

Por su parte, la vicepresidenta del Senado, Marially González Huertas preguntó en qué estatus se encuentra la implantación de la Ley 28 sobre la nueva política pública sobre las vistas en videoconferencia. La deponente indicó que las vistas se están llevando por videoconferencia salvo que en una vista lleguen muchos testigos u otra circunstancia. Mencionó que se están viendo en mayoría los casos de condominios.

“El mecanismo es por disposición de ley. Por tal razón se llevan a cabo por videoconferencia”, sostuvo.

Además, a preguntas de la senadora, la nominada respondió como prioridades en la agencia el tema de condominios. Dijo que ha emitido tres órdenes administrativas. Se añadieron más jueces a la unidad y una orden administrativa sobre los planes de emergencia. “Queremos mayor fortalecimiento en la división de pesas y medidas. La educación a la ciudadanía, los consumidores deben estar bien orientados. Impulsar mecanismos para el proceso de mediación, que sea la primera opción”, detalló.

Por su parte, la senadora María de Lourdes Santiago Negrón preguntó a la nominada sobre la falta de personal en DACO. La designada respondió que actualmente hay 158 empleados en las cinco oficinas regionales. De estos, 35 son abogados. Detalló que en cada oficina regional hay un abogado que va al tribunal. En términos de jueces administrativos hay aproximadamente 25 para todo Puerto Rico. La meta mensual es resolver entre 25 a 30 resoluciones por mes.

También, a preguntas de la senadora en términos de la falta de empleados González indicó que “tengo que confesar que tenemos excelentes profesionales, los hemos estado adiestrando, antes había más cantidad de empleados alrededor de 500 para el 2021. Ahora mismo todos estamos comprometidos…mientras más empleados más eficientes serán los trabajos. Entiendo que con 100 más podemos hacer el trabajo”.

De igual forma, le preguntó sobre el proyecto para garantías a las personas con equipo de energía solar y qué acciones legislativas se deben tomar. La deponente explicó que en la oficina de energía renovable se reciben alrededor de 40 querellas…”hemos recibido muchas de personas de edad avanzada. La realidad es que los contratos son sumamente voluminosos y en inglés, me parece que dichos contratos deben ser en ambos idiomas para beneficio de estas personas. Entendemos que la jurisdicción debe continuar en el DACO”.