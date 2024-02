Metro PR estrena columna desde las ciencias políticas

Ya en pleno año electoral, Metro Puerto Rico iniciará la publicación semanal de la columna “Desde otro prisma” escrita por académicos de las Ciencias Sociales con énfasis en Ciencias Políticas.

La columna, que publicará cada viernes, tendrá como autor recurrente al catedrático de la Universidad de Puerto Rico (UPR), Emilio Pantojas. El espacio se alternará con distintos académicos quienes desarrollarán ensayos de opinión informados por las ciencias humanas (ciencias políticas, historia). Se trata de expertos en las materias sobre las que se discuten.

El profesor Pantojas ha sido columnista ocasional de Metro Puerto Rico y analista en la cobertura electoral del ciclo del 2020, pero ahora se integra con recurrencia para encabezar un espcio que propenda a la discusión anclada en las ciencias sociales.

El académico es sociólogo e investigador docente del Instituto de Estudios del Caribe de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras. Fue director del Centro de Investigaciones Sociales (1994-98); Escuela Graduada de Administración de Empresas (2006-10) y del Instituto de Estudios del Caribe (2019-23), de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras. Es autor de: De la plantación al resort: El Caribe en el siglo veintiuno. Edición Digital, Instituto de Estudios del Caribe / Alba Sud, agosto 2022. Edición impresa (Editorial de la Universidad de Puerto Rico, San Juan, Mayo de 2023); Crónicas del Colapso: Economía Política y Sociedad de Puerto Rico en el Siglo Veintiuno. Ediciones Callejón, 2014 (segunda edición, 2015, tercera edición ampliada, 2019). Development Strategies as Ideology: Puerto Rico’s Export-Led Industrialization Experience. Lynne Rienner / Editorial de la Universidad de Puerto Rico, 1990. De su carrera académica, destaca el Fulbirght Scholar, 1987; Wilbur Marvin Visiting Scholar, David Rockefeller Center for Latin American Studies, Universidad de Harvard, 2010; Investigador Visitante en el Instituto para el Desarrollo y el Trabajo Digno, Universidad de Kassel, Alemania, 2014 y 2016. Ha dictado cursos sobre desarrollo económico como profesor visitante en la escuela John F. Kennedy de la Universidad de Harvard (2010), el Instituto Para el Desarrollo y el Trabajo Digno de la Universidad de Kassel, Alemania (2014, 2016), y en el programa de Maestría de Estudios del Caribe de la Universidad Nacional de Colombia, Sede Caribe y la Universidad de Cartagena (2006 y 2011).

La columnista inicial este viernes será la profesora Luz del Alba Acevedo Gaud, quien es catedrática y ex directora del Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras. Acevedo Gaud cuenta con un Ph.D. en Ciencias Políticas de la Universidad de Illinois en Chicago. Ha sido profesora de Estudios Latinoamericanos y Estudios de la Mujer en la Universidad del Estado de Nueva York en Albany y la Universidad de Northeastern Illinois en Chicago. Como investigadora ha ganado becas de la National Science Foundation (NSF), la National Endowment for the Humanities (NEH) y el Fondo Institucional para la Investigación (FIPI), Decanato de Estudios Graduados e Investigación UPR-RP para realizar investigaciones sobre el género y la política en Puerto Rico.

Es co-autora del libro Telling to Live Latina Feminist Testimonios (Duke University Press, 2001) que recibió el premio Gustavus Myers Outstanding Book Award otorgado por el Gustavus Myers Center for the Study of Bigotry and Human Rights, Boston, Massachusetts (noviembre 2002). Entre sus publicaciones recientes se encuentra, Un Senado para la Historia: Género, Poder y Elecciones 2020 en Puerto Rico, Revista Cruces Crítica Sociocultural Contemporánea, 29 de marzo de 2021, Género y Procesos Electorales en Puerto Rico, Ámbito de Encuentros, Vol. 6, Núm. 1, 2013; y ¿Feminism in High Heels? Sila María. Calderón, the First Woman Governor of Puerto Rico (pp. 169 – 182). En Cynthia Barrow Giles (Ed.), Women in Caribbean Politics. Jamaica: Ian Randle Publishers, 2011.