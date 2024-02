Gobernador entiende se debe presentar legislación para resolver controversia con aumento salarial de los jueces

El gobernador Pedro Rafael Pierluisi Urrutia dijo el lunes que no descarta presentar legislación para atender la controversia del aumento de salario a los jueces.

“Pienso que pudiéramos volver a tener ese tipo de controversia en el futuro y para evitar ese tipo de controversia en el futuro que sería atender al asunto nuevamente en los méritos. Yo pienso que lo ideal sería que se legisle. Lo estoy diciendo y me estoy reservando el derecho de presentar un proyecto de ley dirigido exclusivamente a que esos aumentos sean permanentes y que así lo establezca una ley especial”, dijo el gobernador a preguntas de la prensa.

“Se incluyó el aumento en el presupuesto partiendo de la premisa que se iba a legislar. Ese es mi recuerdo. ¿Y, qué sucedió? No se legisló porque se trancó cuando a nivel de Cámara pretendieron no solo atender los aumentos de los jueces, sino también añadir de la Rama Ejecutiva y de los propios legisladores, ahí que se tranca y aunque veremos en qué acaba ese caso, pienso que la mejor manera de ponerle fin a esta controversia y de que no se empañe el buen nombre del Tribunal Supremo es que se legisle”, añadió.

Pierluisi Urrutia lamentó las expresiones del presidente de la Cámara de Representantes que acusó a los jueces de legislarse un aumento de sueldo.

“Es lamentable ese tipo de señalamiento porque es importante que se respete al Tribunal Supremo de Puerto Rico y no se cuestione su objetividad desde el primer día”, sostuvo.

El viernes, el Tribunal Supremo no acogió la solicitud de la Cámara de Representantes sobre el caso, Marrero Guerrero versus E.L.A., consolidado con el caso Asociación Puertorriqueña de la Judicatura, Inc. versus Cámara de Representantes.

La razón para la desestimación fue porque la Cámara de Representantes no perfeccionó la Apelación a tiempo, ya que omitió notificar a una de las partes del caso dentro del periodo establecido para apelar según se requiere por las normas procesales aplicables. La decisión del Tribunal de Primera Instancia se emitió el 17 de noviembre de 2023, mientras que la Cámara de Representantes presentó su Apelación el 12 de enero de 2024, sin notificar oportunamente su escrito a la Oficina de Administración de los Tribunales.