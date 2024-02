Denuncian condiciones laborales precarias para psicólogos escolares y personal no docente

SPT denuncia condiciones laborales precarias para psicólogos escolares y personal no docente Metro Puerto Rico

El Sindicato Puertorriqueño de Trabajadores (SPT/SEIU 1996) hizo fuertes denuncias contra el Departamento de Educación (DE), acusando a la institución de mantener a cientos de psicólogos escolares en “condiciones laborales inaceptables”. Además, el sindicato reclamó la otorgación de permanencias para el personal no docente y la restitución de parte del sueldo de los conserjes escolares.

El presidente del SPT, Israel Marrero Calderín, expresó su preocupación por la situación de los psicólogos escolares, señalando que están trabajando en condiciones precarias con una carga de trabajo excesiva.

“A estos trabajadores y trabajadoras le han requerido asumir nuevas responsabilidades sin analizar si el personal cuenta con el tiempo necesario para cumplir con la complejidad de dichas tareas y sin las debidas condiciones de infraestructura que respalden la ética del psicólogo”, expresó Israel Marrero Calderín.

El líder sindical destacó que los psicólogos escolares, que antes tenían alrededor de 25 funciones, ahora se enfrentan a la adición de 5 nuevas, totalizando 30 funciones para un solo profesional. Esta carga de trabajo adicional, según Calderín, está vinculada a imposiciones del Programa de Educación Especial que afecta al Programa de Psicología Escolar.

El SPT presentó estadísticas provenientes del Comité de Psicólogos de las Oficinas Regionales Educativas (PORE), donde el 91% de los psicólogos informa agotamiento físico y emocional al final de su jornada laboral. Un estudio realizado a más de 300 psicólogos escolares revela que el 94% experimenta síntomas graves de estrés, el 92% sufre de ansiedad en niveles moderados/severos debido a la sobrecarga laboral, y un preocupante 78% ha experimentado al menos un ataque de pánico.

Además de las condiciones de los psicólogos, el SPT también demanda la atención de la secretaria asociada de Educación Especial, Yanira Raíces, para resolver los problemas del personal no docente. Calderín insistió en la otorgación de permanencias a enfermeras y asistentes al estudiante, así como la restitución del 2% del salario que se les adeuda a los conserjes.

El sindicato sostuvo recientemente una reunión con la secretaria Raíces, pero según Calderín, las respuestas proporcionadas no fueron satisfactorias.

“Recientemente sostuvimos una reunión en el DE y las ‘razones’ presentadas por la Secretaria no fueron satisfactorias, pues observamos que no se han movido más allá del análisis presupuestario y del estudio del ‘impacto económico’ que pudiera tener en la agencia. Estas excusas, ya repetidas, en una pasada reunión, afectan la credibilidad de la administración y, peor aún, le fallan al personal no docente, pieza clave para el funcionamiento de los planteles escolares y a la calidad educativa”, puntualizó el también vicepresidente internacional de SEIU.

Educación responde a denuncias

En respuesta a las alegaciones presentadas por el SPT, el DE emitió una declaración refutando las afirmaciones y destacando las medidas implementadas para respaldar el Programa de Psicología Escolar.

Según el DE, durante el año escolar 2020-2021, se inició un proceso de reclutamiento que resultó en la contratación de 851 psicólogos escolares, asignando uno por escuela. Estos profesionales llevan a cabo funciones que incluyen entrevistas, evaluaciones, administración e interpretación de cuestionarios e inventarios psicológicos, y realizan evaluaciones para identificar necesidades y establecer planes de intervención.

“El Programa de Psicología Escolar, adscrito a la Secretaría Auxiliar de Apoyo Integrado, tiene como objetivo principal promover la salud mental positiva en los estudiantes para que puedan enfrentar los desafíos diarios de manera adecuada. Actualmente, el programa cuenta con 774 psicólogos escolares, quienes se centran en atender las necesidades educativas y emocionales de los estudiantes de la corriente regular y de educación especial”, lee el comunicado de Educación.

Para respaldar el trabajo de estos profesionales, la Secretaría Asociada de Educación Especial implementó un plan con fondos de CARES II, para asegurar el suministro de equipo, materiales, pruebas psicológicas e inventarios necesarios para los psicólogos escolares recién nombrados.

En cuanto a las fechas de evaluación, Educación aseguró que aún no se ha establecido un calendario definido, pero la Secretaría Asociada de Educación Especial está explorando opciones como jornadas parciales voluntarias los sábados.

Respecto a la carga de trabajo, el Departamento está actualmente en discusiones para encontrar alternativas que aborden la carga excesiva informada por los psicólogos escolares.

En relación con el pago de dieta y millaje, se están buscando soluciones en colaboración con la Oficina de Presupuesto y la Secretaría de Administración, y se está considerando la posibilidad de implementar capacitaciones y talleres virtuales.

La directora del Programa de Psicología en el Ámbito Escolar solicitó a los representantes del Gremio PORE, así como a los psicólogos de la ORE de Bayamón, la oportunidad de explorar alternativas viables a sus propuestas. Sin embargo, estas propuestas no fueron aceptadas por el momento.