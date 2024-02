Confirman que no habrá tercera ronda de distribución boletos para instalación de placas solares

El secretario del Departamento de Vivienda (DV), William Rodríguez Rodríguez confirmó el lunes, en una vista pública de la Comisión cameral de Vivienda, que no está previsto que se destinen más fondos para una tercera ronda de distribución de boletos para la instalación de placas solares.

“Ahora mismo, no contamos con más fondos en el Programa Nueva Energía para estos fines”, declaró Rodríguez Rodríguez.

El secretario de Vivienda también aseguró que alrededor de 400 mil familias se hubiesen visto beneficiadas de contar con los recursos necesarios para el Programa Nueva Energía.

El Programa Nueva Energía recibió una asignación de fondos de 350 millones de dólares. Según las guías del programa, las personas elegibles recibirían hasta un máximo de 30,000 dólares en costos de equipos e instalación de sistemas de energía renovable para dueños de una estructura unifamiliar en la que residan a tiempo completo.

“Definitivamente hay que estudiar y repensar para futuras ocasiones si los centros comerciales son una alternativa para realizar estos procesos por la situación que se suscitó. No obstante, tenemos que tener en cuenta que mucha de la población que se involucra en estos Programas no cuentan con las destrezas necesarias para completar un proceso como este por los medios digitales”, dijo Rodríguez Rodríguez.

“Aun así, hay que ser realistas, la necesidad en nuestra población excede la cantidad de fondos y recursos que tenemos disponibles y va a superar cualquier estrategia y mecanismo que tengamos a nuestra mano. Aunque no lo queremos, siempre nos veremos obligados por lógica, en dejar a cientos de personas fuera pero que no quede la duda que todo se realizó de manera íntegra y llevando el proceso de manera transparente”, agregó.

Las expresiones del funcionario surgen tras una vista pública de la Comisión de Vivienda de la Cámara de Representantes, presidida por el representante Ángel Fourquet Cordero, que investiga el proceso de otorgamiento de 6,000 boletos a través del Programa Nueva Energía que fueron repartidos por el Departamento de Vivienda para que los ciudadanos se beneficiaran de los vales de instalación de placas solares de hasta un costo de 30,000 dólares.

“Hubo unos fallos contundentes y para mí lo más peligroso es que hayan alegaciones fuertes sobre irregularidades. Ante eso, esta vista pública es necesaria para que el pueblo de Puerto Rico escuche de primera mano y tenga la tranquilidad necesaria para futuros eventos”, expresó Fourquet Cordero.

Por su parte, Rodríguez Rodríguez expuso que el Programa Nueva Energía para la instalación de las placas solares buscaba que se ajustara a las necesidades de familias elegibles.

“Para hacernos una idea, en el primer minuto de abrir el proceso de solicitudes, recibimos en nuestro sistema alrededor de 45,000 personas en fila de espera. Solamente pudimos tener abierta la fila digital por unos cinco minutos”, destacó Rodríguez Rodríguez.

Asimismo, Rodríguez Rodríguez mencionó que para ser elegibles del Programa, los solicitantes debían ser dueños o tener interés de propiedad en una casa unifamiliar que, a su vez, sea su residencia principal y también debería tener 80 por ciento o menos de la mediana de los ingresos familiares.

“Con relación a la distribución de boletos del Programa, Vivienda ha otorgado 9,380 boletos divididos en dos rondas y entre los casos elegibles, se han completado 604 instalaciones. En la segunda ronda que se completó el pasado 31 de enero, aun esos boletos distribuidos se encuentran en la fase inicial de solicitud al Programa por lo que no existen datos sobre casos completados”, afirmó Rodríguez Rodríguez.

Por su parte, Fourquet Cordero reclamó que la problemática en este asunto fue que se excluyeron a las personas más “vulnerables” sin derecho a recibir la ayuda. “Mi sensibilidad y empatía no me permite aceptar que hayan personas que si eran vulnerables, se quedaran sin la oportunidad de recibir esta ayuda. Sin embargo, otras personas que no son tan vulnerables, sí la recibieron. Eso no puede pasar. En una próxima ocasión es necesaria una mejor organización, preparación y evitar cambios bruscos que provoquen una desventaja para las personas”.