Anuncio de Corona con Bad Bunny recibió subsidio de $800 mil en P. R. pero fue filmado en parte en Los Ángeles

Los créditos fiscales que otorga el gobierno de Puerto Rico -y 38 estados- para producciones cinematográficas y televisivas están beneficiado más frecuentemente a grandes empresas comerciales que utilizan el beneficio para producir comerciales.

En un reportaje publicado el lunes, Bloomberg Tax examina la tendencia que suma cientos de millones de dólares en subsidios para empresas como McDonald’s Corp., Kellanova (anteriormente Kellogg Co.), AbbVie Inc. y Constellation Brands Inc., la empresa matriz de cerveza Corona.

Precisamente, la publicación destaca un comercial de cerveza Corona protagonizado por Bad Bunny y Snoop Dogg como parte de la campaña “La vida más fina”.

El gobierno de Puerto Rico contribuyó con casi $800,000 en subsidios para la producción del anuncio, luego que Bitten LLC, una firma consultora de producción de medios local, asegurara a la Comisión de Cine de Puerto Rico que la producción generaría 46 empleos locales y reservaría 120 noches de hotel.

Pero el trabajo en Puerto Rico, según reporta Bloomberg Tax, se centró principalmente en capturar paisajes y tomas de fondo. La filmación de Bad Bunny y Snoop Dogg se realizó en un estudio en Los Ángeles, y el componente de video para televisión se dirigió a través de Zoom, según personas que trabajaron en la campaña.

“Estos son recursos que se desvían hacia algo que no necesita ser subsidiado”, dijo a la publicación especializada JC Bradbury, profesor de economía de la Universidad Estatal de Kennesaw en Georgia, que ha investigado los incentivos cinematográficos que en ese estado son cada vez más utilizados para comerciales. “Es puramente injustificable en cualquier tipo de terreno económico, y es una política horrible”.

Para el comercial de Corona, la producción reportó $2 millones en gastos de residentes y gastos de no residentes de $47,000, según datos proporcionados por la Comisión de Cine. Bitten LLC dijo que se utilizó talento local para roles técnicos como grips, electricistas, coordinadores y asistentes de producción, servicios de artesanía, escenógrafos, gerentes de localidades, vestuario y asistentes de dirección. No está claro, destacó Bloomberg Tax si alguno de los créditos fue utilizado para pagar el salario de Bad Bunny, uno de los artistas musicales mejor pagados del mundo, aunque el programa permite cubrir hasta el 40 por ciento de los salarios de los recursos locales.

Cuando Bloomberg Tax cuestionó a José Sánchez Acosta, director de la Comisión de Cine de la isla, este afirmó que no toda la producción tiene que realizarse en Puerto Rico para calificar para la exención fiscal.

“Las etapas de desarrollo como guion y “doctoring”, así como la postproducción como edición y distribución, se pueden realizar fuera de Puerto Rico. De hecho, es bastante común”, dijo. “Sin embargo, las tareas de preproducción como contratación, evaluación de locaciones, permisos y filmación deben realizarse aquí [en Puerto Rico]”.

La firma consultora Bitten está dirigida por Nadia Barbarossa, quien anteriormente trabajó en la Comisión de Cine de Puerto Rico, precisamente supervisando solicitudes de créditos fiscales cinematográficos, así como auditorías y certificaciones. Según el reportaje, desde 2020, la empresa ha solicitado créditos fiscales en nombre de dos comerciales de Corona, una producción de American Express Co. y “Black Panther: Wakanda Forever”. Barbarossa dijo que no estaba disponible para una entrevista con el medio especializado y que no podía responder a una docena de preguntas enviadas por correo electrónico porque no estaba autorizada.

Constellation Brands Inc., la empresa matriz de Corona, no respondió a varias solicitudes de comentario por parte de Bloomberg Tax.