Vaguada podría dejar entre dos y cuatro pulgadas de lluvia esta semana

Feb 4: Vaguada se acercará de martes-jueves a la región. Esto aumentará el potencial de lluvias e inundaciones en la región. ¡Manténgase atento!

Trough will approach the region Tuesday-Thursday. This will increase the potential for showers and flooding. Stay tuned! #prwx #usviwx pic.twitter.com/XdatN6KCqo