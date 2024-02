Cosmonauta ruso bate récord mundial de tiempo acumulado en el espacio

Un cosmonauta ruso ha batido el récord mundial de tiempo acumulado en el espacio, reportó el domingo la agencia espacial rusa, Roscosmos.

El cosmonauta ruso Oleg Kononenko, de 59 años, lleva más de 878 días y 12 horas en el espacio, superando a su compatriota ruso Gennady Padalka, quien estuvo 878 días, 11 horas, 29 minutos y 48 segundos en el 2015.

Kononenko ha hecho cinco viajes a la Estación Espacial Internacional, desde 2008.

En declaraciones a la agencia estatal de noticias rusa TASS, Kononenko dijo que cada viaje a la EEI requiere de mucha preparación ya que la estación está constantemente actualizándose, pero que ser cosmonauta es un sueño de la infancia hecho realidad.

“Voy al espacio para hacer lo que amo, no para batir récords. He soñado y he aspirado con ser cosmonauta desde que era niño. Ese interés — la oportunidad de ir al espacio, de vivir y trabajar en órbita — me motiva a seguir volando”, declaró a TASS.

El viaje actual de Kononenko a la EEI empezó el 15 de septiembre de 2023, cuando despegó junto con Loral O’Hara de la NASA y su compatriota ruso Nikolai Chub. Para cuando termine esta misión, Kononenko será la primera persona en tener un acumulado de 1.000 días en el espacio.

La EEI es una de las pocas misiones en que Estados Unidos sigue cooperando con Rusia, a pesar de la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022. Roscosmos anunció en diciembre que su programa de cooperación con NASA para enviar astronautas a la estación continuará hasta 2025.