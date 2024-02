Buscan multar a conductores que se estacionen en lugares de recarga para vehículos eléctricos

El representante del Partido Nuevo Progresista (PNP), Víctor L. Parés Otero, presentó una legislación para prohibir que vehículos se estacionen en los lugares designados para cargar carros eléctricos, a menos que sea para abastecer la unidad.

Parés Otero explicó que, con frecuencia, los lugares destinados a la recarga de autos eléctricos son ocupados por vehículos que no están cargando o que no son eléctricos.

“En estos momentos no existen herramientas que la Policía, así como las entidades pertinentes puedan usar para evitar que se bloqueen los estacionamientos de recarga por vehículos que no lo estén usando o por vehículos de combustión (...) Esto es el equivalente a bloquear una bomba de gasolina para un vehículo que no es eléctrico”, señaló el líder novoprogresista.

De la misma forma, indicó que el Proyecto de la Cámara 2009 añade un nuevo inciso, el (f), al Artículo 6.19 de la Ley Núm. 22 de 7 de Enero de 2000, mejor conocida como la “Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico” a los fines de establecer esta nueva disposición.

“Esta medida busca que, independientemente de si se trata de un vehículo enchufable o no, siempre y cuando no se esté utilizando el punto de recarga, estar estacionado en esa plaza conllevará una multa. Estos estacionamientos están reservados para vehículos eléctricos que estén recargándose. Estos lugares de recarga se les tratara de igual forma que a los estacionamientos reservados para los estacionamientos de impedidos o motocicletas”, añadió.

Actualmente, la mayoría de los puntos de recarga para vehículos eléctricos están localizados en lugares como centros comerciales, supermercados o restaurantes. Suman unos 250, según la plataforma PlugShare, y se concentran, principalmente, en municipios como San Juan, Guaynabo, Bayamón y Carolina, además de algunos lugares de las zonas costeras del oeste, este y sur de la Isla.

Un vehículo eléctrico es un vehículo propulsado por uno o más motores eléctricos que puede alimentarse a través de una fuente externa que suministre energía eléctrica, o bien, pueden ser autónomos al tener instalados baterías, paneles solares, o un generador eléctrico que transforme un combustible en electricidad.