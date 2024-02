Anticipan aumento en la actividad de lluvias para este domingo

El Servicio Nacional de Meteorología (NWS, por sus siglas en inglés) en San Juan informó este domingo que la actividad de lluvias aumentará, especialmente por la tarde desarrollándose en el interior hacia el norte de Puerto Rico.

Según la organización, los aguaceros incrementará a medida que el flujo de bajo nivel se vuelva más del sur.

“Es posible que se produzcan inundaciones en pequeños arroyos”, indicó el ente.

Para esta noche, nubosidad variable con lluvias dispersas, luego parcialmente nublado con lluvias aisladas después de la medianoche. Las temperaturas mínimas estarán alrededor de 74°F.

Por otro lado, la entidad recalcó que los operadores de embarcaciones pequeñas deben ejercer precaución al navegar a través de las aguas del Atlántico y el Pasaje de la Mona debido a oleaje de hasta seis pies.

De la misma forma, el NWS abundó que es probable que hayan corrientes de resaca —flujos de agua turbulentos que se generan en la costa debido a las olas que rompen y retroceden— que pongan en peligro la vida en el zona de surf, particularmente en el noroeste del archipiélago.

“Riesgo alto de corrientes hasta esta tarde para el NO de Puerto Rico, tornándose moderado esta noche. Riesgo moderado de corrientes marinas hasta esta tarde para el SO de Puerto Rico, el norte-central hasta Ceiba, Vieques, Culebra y el NO de Saint Thomas”, explicó.

Meteorología anticipó un notable aumento de aguaceros para el martes y miércoles, debido a una vaguada polar y un frente que afectará la zona, provocando una columna de humedad sobre las islas.

“El incremento del flujo del sur al suroeste traerá humedad sobre el área y períodos de lluvia intensa el martes y miércoles con algunas tormentas eléctricas”, sostuvo. “Se esperan vientos del sur superiores a 17 nudos (20 millas por hora) de lunes a jueves a través de las aguas locales y partes de Puerto Rico”, agregó.

Ante la amenaza de lluvias excesivas y relámpagos para inicios de la semana laboral, el NWS pidió a los ciudadanos mantenerse atentos a las actualizaciones futuras.

Se prevé que las condiciones secarán lentamente de jueves a sábado, pero aún se verán lluvias ligeras.

[4 de feb] (1/3)

🔹Actividad de lluvias aumentará durante el día a medida que el flujo de bajo nivel se vuelva más del sur con actividad de lluvias por la tarde desarrollándose en el interior hacia el N de PR.#PRwx #USVIwx pic.twitter.com/MI6ieTk6X1 — NWS San Juan (@NWSSanJuan) February 4, 2024