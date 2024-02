Ana Irma Rivera Lassén responde demanda radicada por el PPD para descalificar aspirantes de MVC y Proyecto Dignidad

La senadora del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Ana Irma Rivera Lassén, respondió esta tarde en sus redes sociales a la querella radicada por aspirantes del Partido Popular Democrático (PPD) donde buscan que se descalifiquen candidatatos de MVC y Proyecto Dignidad (PD), por alegadamente incumplir con el requerimiento de endosos a la Comisión Estatal de Elecciones (CEE).

“La última demanda de desesperación instada por aspirantes del PPD a diversos puestos políticos pretende cuestionar el procedimiento alterno de voto directo que no requiere recoger endosos [...] No es la primera vez que tratan de sacar candidaturas de MVC de nuestras papeletas con argumentos legales cuestionables y antidemocráticos. Ocurrió lo mismo en las elecciones pasadas cuando fui presidenta del MVC, sin embargo, en cada una de ellas prevalecimos y ampliamos el ejercicio de la democracia”, compartió la legisladora en su cuenta de “X”, antes conocido como Twitter.

La legisladora además enfatizó que la alianza PIP-MVC es la fuerza política más importante que está causándole temor al bipartidismo tradicional, PPD y Partido Nuevo Progresista (PNP), ya que representan una “esperanza” para el Pueblo puertorriqueño.

“Esa demanda no solamente es de desesperación, tambié muestra la preocupación y el miedo que el PPD le tiene a MVC, a la alianza, a la fuerza que representa mi candidatura para comisionada residente del MVC, y las otras candidaturas de mis comapañeros y compañeras.

En estos momentos de desafíos sin precedentes, sigo firme en la visión de un Puerto Rico más justo, inclusivo y próspero. Como aspirante a la comisaría residente por el Movimiento Victoria Ciudadana, estoy dedicada a llevar nuestra voz colectiva a Washington co integridad, pasión y determinación. Cada día, me guía una convicción profunda: Mi causa es Puerto Rico”, agregó.

Expresiones oficiales con relación a la última demanda presentada por aspirantes del PPD. pic.twitter.com/dze3wrwjCh — Ana I Rivera Lassén (@RiveraLassen) February 4, 2024

Precisamente, hoy salió a la luz pública que el juez Anthony Cuevas Ramos, del Tribunal de Primera Instacia (TPI) de San Juan, solicitó a la Pava que presenten la “teoría legal” que evidencie que los aspirantes están violando el Código Electoral.

“Se señala una vista a los únicos efectos de determinar la procedencia del remedio solicitado”, lee la orden de señalamiento que quedó pautada para el próximo lunes, 12 de febrero a las 9:00 a.m. en el TPI de San Juan.

Además, en el documento se especifica que los abogados deben ir preparados para “exponer en forma concisa y narrativa los hechos pertinentes en que descansa su razón de pedir, negar o intervenir”. Asimismo, los representares legales de las partes deberán estar acompañados por sus clientes o mantener comunicación vía telefónica con ellos, ya que tiene que “formalizar estipulaciones de los hechos, anunciar la prueba testifical y documental a ofrecerse y examinar la posibilidad de acuerdo”.

El pasado 1 de febrero, candidatos del PPD la legislatura presentaron una querella donde indican que los candidatos de MVC y PD llevarán a cabo primarias para varias candidaturas utilizando un método alterno y no cumplieron con el requisito de presentación del 50% de endosos requeridos por el Código Electoral.

“La determinación por reglamento del Movimiento Victoria Ciudadana y el Proyecto Dignidad eximiendo de manera unilateral y acomodaticia para sus candidatos para que no presenten endoso es contraria a la Ley”, lee la demanda que señala que los candidatos que participen en primarias deben presentar los endosos requeridos por ley.

La demanda va específicamente contra los candidatos a la comisaría residente por MVC, Ana Irma Rivera Lassén y Edgardo Cruz Vélez, y varios candidatos a la legislatura por Acumulación de ambas colectividades.

“Culminado el término de presentación de endosos y revisado en la Comisión Estatal de Elecciones el listado oficial de personas descalificadas por no presentar endosos no encontramos a los aspirantes del Movimiento Victoria Ciudadana. Debemos concluir que es un hecho indubitado que los aspirantes de Movimiento Victoria Ciudadana y de Proyecto Dignidad que estarán en un proceso de primaria interna no cumplieron con el requisito de presentación de endosos lo que le da jurisdicción al Tribunal de Primera Instancia a descalificar a estos candidatos por la violación a las disposiciones del Código Electoral”, añade el documento.

Los demandantes, que incluyen al representante del Distrito 22, Jorge Alfredo Rivera Segarra, y al senador del Distrito de Guayama, Héctor Torres Santiago, también alegan que los aspirantes Yulixa Paredes Albarrán y Jorge Quiles Gordillo, describe como arbitrario el método alterno adoptado por el MVC, el cual se realizó después del plazo establecido para la radicación de candidaturas.

Según los demandantes, este procedimiento representa una aplicación desigual y discrecional del Código Electoral, afectando a candidatos de otros partidos políticos y a aquellos con candidaturas independientes que sí siguieron el proceso legalmente establecido.

El recurso, presentado por el exalcalde de Guayanilla, Nelson Torres Yordán, y el analista político, Iván Rivera Reyes, sostiene que el MVC y sus candidatos no cumplieron con el proceso estatutario de endosos, lo cual podría dar lugar a su descalificación del proceso electoral.