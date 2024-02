En manos de la presidenta de la CEE la certificación de la candidatura de Eliezer Molina

La presidenta de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), Jessika Padilla Rivera, tendrá en sus manos el voto que decidirá la certificación de candidatura de Eliezer Molina, quien aspira a un puesto por acumulación en el Senado de Puerto Rico de manera independiente, tras un empate en la deliberación entre los comisionados electorales.

El acta culminó con el Partido Nuevo Progresista (PNP) y el Partido Popular Democrático (PPD) votando a favor, mientras el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Proyecto Dignidad (PD) y el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) en contra de sacar a Molina de la papeleta. Sin embargo, ante las dudas presentadas por el comisionado electoral del PIP, la votación quedó empate por lo que la determinación estará en manos de la presidencia de la CEE.

Sobre el particular, el comisionado electoral del PIP, Roberto Iván Aponte, señaló que el proceso sobre la certificación de Molina “no ha sido del todo claro”. Además, aseguró que la duda que tiene la colectividad es con el manejo administrativo en la CEE.

“Nos preocupa el hecho de que uno de los candidatos, luego de permitirle el recogido de endosos y haber cumplido con la totalidad de los requeridos, entiéndase, que la ciudadanía le brindó apoyo al candidato, ahora se vea afectado. Tenemos que defender el derecho del elector al apoyar un candidato”, expuso Aponte. “La candidatura de Eliezer (Molina) cumplió con la entrega de endosos requerida; por consiguiente, tiene que defenderse el derecho de esos electores y certificarse”, agregó a través de X (antes Twitter).

Por su parte, la comisionada electoral del MVC, Lillian Aponte Dones, indicó que existen “muchas” interrogantes en cuanto al proceso.

“Es evidente que inciden muchas interrogantes sobre el proceso y el trámite correspondiente que aún no han sido aclaradas. Este no era un asunto de agenda, no obstante, se presentó la certificación durante la reunión. Por lo tanto, no pudimos dedicarle el debido tiempo de análisis. Anteriormente, hemos mencionados que los derechos de los candidatos independientes, en ocasiones, ha estado ausente en la CEE. Sobre dichos candidatos, los partidos no deberían entrar basado en el hecho de que es una dinámica procesal entre ellos y la Secretaría de la CEE. Preocupa que 28 días de transcurrido el día indicado de cierre de radicaciones, es que se trae el asunto ante el pleno, cuando lleva semanas en el ojo público”, dijo.

El jueves, Padilla Rivera confirmó que aún no se puede certificar la candidatura de Molina hasta que la secretaría de la CEE valide que el mismo cumplió con los requisitos de ley. La titular de la agencia confirmó que el activista ambiental cumplió con la entrega de los documentos que hacían falta para la radicación de su candidatura.

Sobre la prueba de dopaje, que Molina debía como parte de los documentos requeridos, esta indicó que el documento llegó el 31 de enero. Además, Molina cumplió con las otras cinco planillas de debía entregar a la comisión, pero la secretaría de la comisión debe certificar los documentos que se encuentran en el expediente.

Padilla Rivera confirmó que no es correcto que la agencia tenía los documentos desde hace un mes como alegó Molina.

En los pasados días, Molina fue víctima de una balacera en su residencia mientras se encontraba con su familia. Actualmente, el incidente es investigado por las autoridades y el ambientalista asegura que estarán citando a personas de “alto perfil”.

pic.twitter.com/CcFxhANOiq — Roberto Iván Aponte - Comisionado PIP (@ComisionadoPIP) February 3, 2024