La CEE aún no puede certificar candidatura de Eliezer Molina

La presidenta de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), Jessika Padilla Rivera, confirmó que aún no se puede certificar la candidatura de Eliezer Molina quien aspira a un puesto por acumulación en el Senado de Puerto Rico de manera independiente.

Padilla Rivera explicó en Jugando Pelota Dura que el candidato no se puede certificar la candidatura hasta que la secretaría de la CEE valide que el mismo cumplió con los requisitos de ley. La presidenta confirmó que Molina cumplió con la entrega de los documentos que hacían falta para la radicación de su candidatura.

Sobre la prueba de dopaje, que el activista ambiental debía como parte de los documentos requeridos esta indicó que el documento llegó en el día de ayer, la fecha límite era hasta el día de hoy a las 12:00pm. Además, Molina cumplió con las otras cinco planillas de debía entregar a la comisión pero la secretaría de la comisión debe certificar los documentos que se encuentran en el expediente.

“No podemos certificar que hay candidato hasta tanto y en cuanto secretaría no valide que cumplió con los requisitos de ley”, expresó. “Se supone que al 2 de enero que era el cierre de las radicaciones y entrega del expediente estuviesen las planillas, si no estaban las planillas debía estar una certificación emitida por Hacienda donde esas planillas que no estuvieron en el expediente fueron solicitadas, esa certificación no estaba en el expediente. De igual manera, debió haber estado en el expediente que la solicitud de no deuda del CRIM debió estar en el expediente, si no estaba debió haber evidencia del CRIM donde dijese que esa certificación fue solicitada, tampoco estaba”, sentenció la presidenta de la CEE.

Padilla Rivera confirmó que no es correcto que la agencia tenía los documentos desde hace un mes como alegó Molina.

Esta mañana se reportó que el expediente de Molina no contaba con varios documentos como sus planillas o declaración jurada sobre la radicación de planillas, certificación de no deuda con el Departamento de Hacienda al igual que con el CRIM y la prueba de dopaje.

Sobre este último documento, Molina, indicó esta mañana en entrevista con la emisora radial WKAQ 580 que realizó el trámite de la misma desde el pasado 2 de enero. Sin embargo, acusó a la propia Comisión Estatal de Elecciones (CEE) de no recibir la prueba que le envió el laboratorio.

“Las pruebas de dopaje, eso no lo tengo que entregar yo. Para que el país sepa cómo son de tramposos. Ellos (la CEE) me dan un documento, el documento yo lo llevo al laboratorio y ellos se inventaron una plataforma, la Comisión Estatal de Elecciones, que el laboratorio les envía directo el análisis y la comisión tiene que recibirlos. El laboratorio lo envió desde el 2 de enero y nadie quiso darle al botón para aceptarlo”, explicó Molina en entrevista radial.

En los pasados días, Eliezer Molina, fue víctima de una balacera en su residencia mientras se encontraba con su familia. Actualmente el incidente es investigado por las autoridades y el ambientalista asegura que estarán citando a personas de “alto perfil”.