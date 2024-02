Exigen reapertura de la oficina de Seguro Social en San Juan

Tras el cierre de la oficina de distrito del Seguro Social en San Juan el pasado 14 de abril de 2023, exigieron este miércoles su reapertura a través de una misiva dirigida al comisionado de la Administración del Seguro Social (SSA, por sus siglas en inglés), Martin O’Malley.

De acuerdo con la política de la SSA, la Administración está obligada a notificar al Congreso y a otras partes interesadas los cambios significativos en la prestación de servicios, como el cierre de una oficina de campo una vez aprobado por el Comisionado Adjunto de Operaciones.

La política también exige que la oficina regional de la SSA participe en conversaciones con los senadores, representantes y sus miembros del personal afectados, así como con líderes comunitarios y otras partes relevantes que puedan tener un interés personal en los cambios propuestos.

“La Oficina Regional de Nueva York no se ha puesto en contacto con todas las partes interesadas y solo ha publicado un comunicado de prensa notificando el cierre de la oficina un día antes del cierre oficial. Las razones detrás del cierre de la oficina siguen siendo desconocidas, por esa razón estoy solicitando los motivos detrás del cierre y las medidas adoptadas, si las hay, para mitigar el impacto del cierre en los servicios directos que recibe la ciudadanía. Específicamente, me gustaría saber cómo la SSA aseguró una transición, sin problemas, para el público, en particular aquellos con un dominio limitado del inglés, a las otras tres oficinas de distrito del área de San Juan”, manifestó el senador William Villafañe Ramos en declaraciones escritas.

“Actualmente hay una oficina con poco espacio en Guaynabo y otra en Carolina, pero existe una gran necesidad de que la ciudad capital tenga una oficina de Seguro Social debido a que es el centro de realizar gestiones con el gobierno central, sector privado y donde la mayoría de los turistas visitan”, destacó.

El senador denunció, además, en la carta que la falta de claridad para los ciudadanos estadounidenses de Puerto Rico que dependen de la Seguridad Social crea numerosos problemas para adultos mayores en las zonas rurales.

“Las interrupciones para miles de beneficiarios del Seguro Social son especialmente difíciles para las personas y más aún para adultos mayores que residen en las zonas rurales que no tienen acceso telefónico o a internet confiable y posiblemente experimentan retrasos en el correo y en el recibimiento de los pagos de beneficios”, añadió.

“El Seguro Social es una base de la seguridad económica de nuestra nación. En nombre de los ciudadanos estadounidenses de Puerto Rico que reciben este beneficio, reitero la necesidad de que la SSA vuelva a abrir su oficina de distrito de San Juan lo antes posible. Esperamos reafirmar el compromiso de la SSA con los ciudadanos estadounidenses de Puerto Rico, garantizando la igualdad de protección y equidad en todos los programas de Seguro Social”, finalizó Villafañe Ramos en la misiva dirigida con copia al gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi; el alcalde de San Juan, Miguel A. Romero Lugo; y el director ejecutivo de la Oficina de Asuntos Federales en Puerto Rico, Luis Dávila Pernas.