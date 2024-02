Comisionada electoral del PNP pide no certificar a Eliezer Molina como candidato al Senado

La comisionada electoral del Partido Nuevo Progresista (PNP), Vanessa Santo Domingo, presentó este miércoles una moción para que no se certifique a Eliezer Molina como candidato al Senado de Puerto Rico.

Según la comisionada electoral del PNP, Molina no cumplió con la entrega de una serie de documentos requeridos por ley para su candidatura, siendo estos una prueba de dopaje y algunas planillas.

“El Cogido Electoral establece unos requisitos que tienen que cumplir todos los candidatos. Así como tuvieron que cumplir todos los aspirantes para el PNP, los candidatos independientes también tienen que cumplir con presentar su prueba de dopaje. Igual forma tenía que entregar una serie de documentos que no entregó oportunamente. Si no los entrega al 2 de enero al mediodía, definitivamente incumpliste con tu radicación”, expresó la Comisionada electoral del PNP en el programa Jugando Pelota Dura (TeleOnce).

“Nuestra posición es que no cumplió como tuvo que cumplir el resto de los aspirantes. En ese caso, no puede ser certificado por la Comisión (...) Hoy en el pleno de la comisión se atendió, esta servidora presentó una moción para que no fuera certificado el aspirante. No puede ser certificado, porque no cumplió”, añadió.

Al mediodía de hoy, 31 de enero, concluyó el plazo para que quienes buscan cargos electivos, entreguen el 50% de los endosos requeridos por ley para seguir en el proceso ante la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), tanto para las primarias de junio como para las elecciones generales de noviembre.

Molina, quien recientemente fue víctima de un atentado en su residencia en San Sebastián, presentó y validó hoy los 1,491 endosos requeridos por la ley.

