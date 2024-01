Municipio de San Juan bajo la administración de Yulín pagó más de $70 mil en servicios que no utilizaron

La contralora de Puerto Rico, Yesmín Valdivieso, emitió este miércoles, una opinión cualificada de las operaciones fiscales de los Sistemas de Información Computadorizados del Municipio de San Juan bajo la administración de Carme Yulín Cruz.

El Informe revela que el municipio pagó $70,614 dólares por un sistema automatizado de servicios al ciudadano que no se utilizó. En el contrato formalizado el 5 de diciembre de 2019, se acordó crear un sistema automatizado por internet, que permitiera el registro de servicios y solicitudes. Transcurridos casi siete meses desde su firma, el contrato se renovó el 30 de junio de 2020, a pesar de que el tiempo previsto para implementar el sistema era de seis semanas. El 11 de febrero de 2021 se canceló el contrato debido a que los servicios ya no eran requeridos.

La auditoría de un hallazgo evidencia que el personal utilizó el sistema a medias y optaron por usar el sistema anterior implementado en el 2015. Además, el municipio no se aseguró que la compañía completara la configuración final de los usuarios y que ofreciera los adiestramientos.

De hecho, se desprende que no existe evidencia de que la compañía haya realizado tareas adicionales relacionadas a la configuración del sistema, o los adiestramientos, durante los siete meses previos a la cancelación del contrato en el 2021. Esta situación no le permitió al municipio obtener un rendimiento eficiente y económico de los recursos invertidos.

Este hallazgo se atribuye, a que no se realizó un estudio de necesidad o mercadeo del sistema tecnológico, los funcionarios no tenían conocimiento para negociar ni administrar los contratos, y no contaron con la participación del personal de la Oficina de Sistemas de Información ni con el de Servicios al Ciudadano. Otros retrasos al cumplimiento del contrato se atribuyen a las labores suspendidas por la pandemia del COVID-19, a la resistencia del personal a usar el sistema, o que no se pudo migrar la información del sistema anterior.

El presupuesto general del municipio ascendió de $627,209,868 dólares en el año fiscal 2020, a $627,630,907 dólares en el 2021 y a $670,033,933 dólares en el 2022. La Oficina de Sistemas de Información, tuvo un presupuesto de $3,514,727 dólares, $3,717,529 dólares y $3,558,004 dólares para los años fiscales de 2020 a 2022 respectivamente.

La auditoría le recomienda al director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), que se asegure que el Municipio de San Juan cumpla con el Plan de Acción Correctiva establecido por la Oficina del Contralor.

Este tercer informe de los sistemas de información computadorizados de San Juan cubre el periodo del 5 de diciembre de 2019 al 31 de agosto de 2022, y está disponible en www.ocpr.gov.pr.