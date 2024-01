45 mil personas intentaron conseguir boletos para placas solares en plataforma web

Alrededor de 45 mil ciudadanos se conectaron en horas de la mañana del miércoles a la plataforma web habilitada por el Departamento de la Vivienda para obtener uno de los 6 mil boletos que se entregaron como incentivo para la compra de placas solares a través del Programa Nueva Energía.

La ayuda que podría llegar hasta $30,000 subvencionada con fondos federales, tuvo tres rondas de distribución de boletos.

En la mañana del miércoles, 31 de enero, 4,000 boletos se distribuyeron por internet, 1,000 a través del centro de llamadas y otros 1,000 se entregaron en los centros de registros de Vivienda, cada uno facilidad teniendo 100 boletos.

El secretario del Departamento de Vivienda, William Rodríguez Rodríguez, admitió a Metro Puerto Rico que no esperaban tanto volumen de personas en las distintas instalaciones de la agencia.

“Lo diferente de esta ronda, es que hubo más publicidad por parte de las compañías y refleja la necesidad. Las otras rondas también lo reflejaron a través del sistema de Internet. Esta vez más personas acudieron a los centros, aunque habíamos invitado a que acudieran el día del evento. Muchas personas decidieron ir hasta dos días antes”, comunicó.

Rodríguez Rodríguez estableció que el proceso de distribución de turnos fue el mismo que llevaron a cabo en las últimas rondas.

En esta ocasión, 45,000 ciudadanos se conectaron al sistema y en cinco minutos con 20 segundos se entregaron los 4,000 boletos. En el teléfono duraron un poco más, según el secretario.

De acuerdo con Rodríguez Rodríguez, en los centros no se reportaron incidentes violentos, pero “habían varias personas disgustadas luego de no recibir sus boletos”

“Igualmente, llevaban mucho tiempo esperando. No lo promovemos y no debe pasar, particularmente personas de la tercera edad. En el día de ayer, decidí hacer un sistema de organización de fila, que estaban ayer o desde ayer allí, pues pudieran irse a descansar […] Lo más importante la seguridad, la vida y la salud de las personas de la tercera edad o con discapacidad. No deben estar allí, no es responsible de mi parte permitirlo”, expresó.

Ante el hecho de que varios se quedaron sin boletos, el secretario puntualizó que “simplemente el programa no tiene suficiente presupuesto” para atenderlo.

“Hay una necesidad afuera”: argumenta el secretario

El secretario expresó que la asistencia y el volumen de las personas en los centros refleja la necesidad de tener una segurar energética.

“Hay una necesidad y un interés de las personas de participar del programa. Eso llevó las personas a que llegaran días antes. Ya no van haber más rondas, esta es la última del programa”, recalcó.

Aunque, el secretario hizo un llamado a la ciudadanía a que estén pendientes, pues se esperan otros programas con objetivos similares.

“Hay otros programas que van abrir como el programa del departamento de la energia, el cual el congreso asigno mil millones para puerto Rico específicamente, y anunciaron un programa de placas solares con baterías y esperan atender cerca 40,000″, informó.

Los pasos a llevar luego de obtener el boleto

Las familias que tengan un boleta deberán completar un expediente, el cual la agencia lo evalúa para determinar la elegibilidad y, posteriormente, aprobar la entrega del valé.

El secretario indicó que no debe haber razón para que las familias sean inelegibles si cumplen con los requisitos. De todos los programas de la agencia, el porcentaje de inegibilidad es el más bajo, según Rodríguez Rodríguez.

“Hoy, 6,000 familias que no tenían un sistema solar, van a poder tener la oportunidad de recibir ese beneficio y recibir tener esa seguridad energética, que como vimos hoy es lo que muchas personas están aspirando”, concluyó el secretario.