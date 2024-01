Rivera Schatz le dice a Eliezer Molina que cuente lo que sucedió en un colmado de Añasco la noche del tiroteo en su hogar

El senador del Partido Nuevo Progresista (PNP), Thomás Rivera Schatz, emplazó esta mañana al aspirante independiente al Senado, Eliezer Molina Pérez, a que cuente lo que sucedió la noche del pasado jueves en un colmado de Añasco antes de que tirotearan su hogar.

“Yo emplazo a Eliezer Molina a que diga que le pasó en la noche de los hechos en el colmado El Yugo en Añasco. Yo lo emplazo a que diga si tuvo que salir corriendo. Yo lo emplazo a que diga si conoce a Josué, el compañero de Yesenia, su vecina. Y si el sabe, ¿qué pasó esa noche entre ellos y él?”, sentenció Rivera Schatz en entrevista con NotiUno 630.

“Él empezó haciendo señalamientos contra mi y después empezó a dar para atrás”, agregó.

El legislador aprovechó la entrevista para invitar al activista ambiental a decir los nombres de las personas que balacearon su residencia y a realizar los arrestos civiles que prometió.

“Ahora dice que tiene los nombres, oye, ¿y por qué no los dicen? ¿Por qué no dice los nombres de sus atacantes si los tiene, si él es tan guapo? [...] Él dijo que iba a hacer un arresto civil, oye (Molina), ¿por qué no lo hiciste aquella noche en el colmado El Yugo, que saliste corriendo y huyendo?”, sostuvo.

El senador novoprogresista además señaló que el excandidato a la gobernación tiene “problemas en la calle”.

“Tienen problemas en la calle por su comportamiento, por sus actitudes, por su dependencia de tantas cosas. Por qué no tira pa´ lante”, afirmó.

El pasado viernes, Molina Pérez confirmó en sus redes sociales que la noche jueves que alguien disparó contra su casa. Según contó en un “en vivo” inicial que realizó en su página de Facebook, mientras se encontraba en su hogar, en el barrio Guatemala de San Sebastián, escuchó varias detonaciones en dirección a su hogar. Asimismo, precisó que su esposa e hijos también se encontraban presentes en el lugar de los hechos.

“En las pasadas horas, han intentado asesinar a mi familia y a este servidor. El CIC (Centro de Investigaciones Criminales) obtuvo alrededor de siete casquillos de balas, le dieron dos impactos de bala a nuestro vehículo, que estaba dentro de la propiedad, y las rejas de la propiedad terminaron perforadas con la balas”, contó.

Posteriormente, el sábado señaló que esta semana el Pueblo va a ver “desfilando” a los atacantes y que eran personas “bien peligrosas”. Además precisó ayer, lunes, que si el Negociado de la Policía de Puerto Rico (NPPR) no arrestaba a las personas, lo haría él.

“Ya hay una citación y entiendo que en las próximas horas es muy probable que hayan varios arrestos […] Le estoy dando el espacio prudente a la División de los Crímenes Mayores, y si no lo hacen, en las próximas horas nosotros vamos a hacer un arresto ciudadano. A mis hijos nadie los va a matar”, advirtió Molina Pérez.

El Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Aguadilla se recusó por problemas previos con el ingeniero y, luego, ocurrió lo mismo con el CIC de Mayagüez, ya que son los agentes que arrestaron a su esposa en una protesta en La Parguera. El caso finalmente está siendo trabajado por la División de Crímenes Mayores del NPPR.

Precisamente, el domingo la Policía dijo a Metro Puerto Rico que la investigación estaba “bien encaminada”. Sin embargo, ayer comunicaron que Molina no está cooperando con la pesquisa.

“Ante la negativa del señor Molina de cooperar con los agentes de los CIC (Cuerpo de Investigaciones Criminales) de Mayagüez y Aguadilla, que conforme a su deber ministerial iniciaron profesionalmente la investigación, el comisionado Antonio López Figueroa, reasignó la pesquisa a la división de Crímenes Mayores”, notificaron mediante declaraciones escritas.

“Este caso se está trabajando con la misma diligencia que se sigue en todos los procesos de esta naturaleza. Recalcamos que, según lo requieren las reglas de procedimiento criminal en Puerto Rico, es mandatorio recopilar evidencia admisible y que se sostenga más allá de duda razonable ante el Tribunal. En nuestro estado de Derecho, para presentar una acusación contra alguna persona, no bastan las conjeturas o sospechas”, concluyó la Policía.

Cabe señalar que el Departamento de Justicia (DJ) confirmó a este medio que el caso aún no ha sido consultado con Fiscalía.