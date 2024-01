Registran varios temblores en el noreste de Puerto Rico

La Red Sísmica de Puerto Rico (RSPR) reportó varios temblores durante el día de hoy, martes, al noreste de Puerto Rico, también conocida como la zona sísmica del Sombrero.

El primer sismo registrado ocurrió a las 12:36 a.m. y fue de magnitud 3.8. A las 3:17 a.m. se registró uno de 3.94 y a las 6:46 a.m. uno de magnitud 3.48.

Mientras que en horas de la tarde, se registró un temblor a las 12:27 de magnitud 4.6 y, posteriormente, a las 12:43, uno de 3.94. También fueron registrados sismos a la 1:04 y 1:24, de magnitud 3.68 y 3.95, respectivamente.

¿Qué es un enjambre sísmico?

De acuerdo con la RSPR, un enjambre sísmico es la ocurrencia de un conjunto de temblores de magnitudes similares en la misma zona general, sin la ocurrencia de un evento principal de mayor magnitud. A menudo se detectan algunos enjambres al mes como parte de la actividad sísmica normal en la región.

Región sur de Puerto Rico experimentó más de 1,800 eventos sísmicos en 2023

Un informe preliminar publicado a inicios de enero por la Red Sísmica de Puerto Rico (RSPR), reveló que la zona sur del archipiélago experimentó la mayor sismicidad registrada durante el 2023 con 1,814 temblores, de los cuales 43 fueron reportados como sentidos.

Del “Resumen preliminar de la actividad sísmica anual para el 2023″ se desprende, además, que el mes de mayor actividad fue abril con 447 terremotos, mientras que en febrero se observó la menor sismicidad con 207.

“Las profundidades de los temblores variaron desde 1 kilómetro a 189 kilómetros y las magnitudes variaron de 1.0 Md (magnitud de duración) a 5.7 Ml (magnitud local). Del total de terremotos del 2023, 84 fueron reportados como sentidos dentro de nuestra área de responsabilidad”, detalló el ente.

La RSPR abundó que durante el año pasado persistió la actividad de réplicas relacionadas con la secuencia sísmica en el sur-suroeste del País, la cual se inició el 28 de diciembre de 2019 con un sismo de magnitud 4.7 Ml.

“Desde el comienzo de la secuencia sísmica del sur-suroeste de Puerto Rico en 2019 hasta abril de 2023, se han procesado 26,170 temblores asociados a la misma. Se han localizado más de 1,653 sismos sentidos de esta secuencia y más de 478 eventos significativos de magnitudes mayores de 3.5. De estos, un total de 42 sismos han sido de magnitudes mayores a 4.5″, detalló el documento.

El evento principal de esta secuencia ocurrió el 7 de enero de 2020 en la región sur de Puerto Rico a 12.7 kilómetros al sur de Guayanilla y tuvo una magnitud de 6.4. Este temblor tuvo una intensidad máxima de VIII en Guánica y produjo daños mayores a través de la Isla.

Por su parte, el estudio indicó que el terremoto de mayor magnitud del año 2023 ocurrió el 9 de diciembre de 2023 a las 10:27:22 a.m. (hora local).

“El temblor de magnitud 5.7 Ml fue localizado a 192.28 kilómetros al este-noreste de San Juan con una profundidad de siete kilómetros. Este sismo moderado fue sentido ampliamente en todo Puerto Rico y las Islas Vírgenes, con una intensidad máxima de V (Escala Mercalli Modificada, MMI) en St. Thomas (USVI, en inglés)”, especificó la agencia adscrita al Departamento de Geología de la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez.

Se informó que en total fueron localizados 3,855 temblores en la región de Puerto Rico e Islas Vírgenes, que en comparación con el 2022, durante el cual se procesaron 5,704, hubo una disminución.

¿Qué es un terremoto?

De acuerdo con la RSPR, un terremoto es el movimiento rápido y súbito provocado por la liberación de energía que surge del interior de la Tierra.

Este movimiento ocurre a lo largo de la superficie entre dos bloques, lo cual se conoce como falla. El punto en la falla donde ocurre el primer movimiento o ruptura se llama “hipocentro”.

“Los terremotos son causados directa o indirectamente por movimientos de las placas tectónicas. Las placas tectónicas se mueven por corrientes de convección que son generadas en el manto de la Tierra”, explicó la entidad en su portal web.

¿Qué hacer durante un sismo?

Durante el evento, se recomienda: