Matria convoca Coloquio por la Vida de las Mujeres ante feminicidios en Puerto Rico

La licenciada Amárilis Pagán Jiménez anunció este martes, la celebración de un Coloquio Comunitario por la Paz y Seguridad de las Mujeres. El mismo se celebrará el sábado, 10 de febrero, a las 10 a.m. en sus oficinas en Caguas.

“Si el país no reacciona, no se detendrá esta epidemia de mujeres asesinadas”, expresó Pagán Jiménez.

“Con este coloquio generaremos un espacio para que cualquier persona pueda educarse sobre este tema y llevarse las herramientas para compartir con su familia y comunidad”, dijo Pagán Jiménez. “Esto es prevención. No sólo para que no tengamos más víctimas de feminicidio, sino para que otras mujeres puedan rehacer sus vidas y dejar atrás la violencia machista. No podemos esperar más por el gobierno. Si las comunidades se educan, no solo salvarán vidas, sino que podrán pedir cuentas a las agencias y personas que deberían ser parte de las respuestas”.

Coloquio Comunitario por la Paz y Seguridad de las Mujeres. Coloquio Comunitario por la Paz y Seguridad de las Mujeres. (Suministrada.)

Por su parte, Enid Marie Pérez Rodríguez, Coordinadora de Política Pública de Matria y de la Ruta de las Mujeres, explicó que este Coloquio tendrá un formato de diálogo y de ejercicios prácticos para que cada persona asistente pueda entender dos cosas: las raíces de la violencia hacia las mujeres y las señales de que es hora de buscar ayuda. “Nos hemos percatado que muchas mujeres y sus familias no ven a tiempo las señales. Y cuando las ven, no saben qué hacer con ellas”, dijo Pérez.

“También se trabajará para que entiendan cómo opera el sistema de justicia y qué pueden hacer cuando ese sistema no responde adecuadamente”, dijo Pagán.

Esta aseguró que en Puerto Rico no hay un acceso efectivo a la justicia y que muchas veces las mujeres se sienten solas por falta de información o de acceso.

Las personas interesadas en participar en el coloquio pueden ver más información en las redes sociales de Proyecto Matria o llamar al 787-704-2222.