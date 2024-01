Junta electoral mantiene a Trump en papeleta de Illinois

CHICAGO (AP) — La junta electoral de Illinois decidió el martes mantener al expresidente Donald Trump en la boleta de la elección primaria, una semana antes de que la Corte Suprema de Estados Unidos escuche los argumentos sobre si la función del republicano en el ataque del 6 de enero de 2021 contra el Capitolio de ese país lo descalifica para ejercer la presidencia.

La decisión de la junta se produce después de que su consejero auditor, un juez jubilado y republicano, encontró que la “preponderancia de pruebas” muestra que Trump es inelegible para postularse a la presidencia debido a que violó una prohibición constitucional para que quienes “participen en insurrección” ocupen el cargo. Sin embargo, el consejero recomendó a la junta dejar que los tribunales tomen la decisión definitiva.

La junta, compuesta por ocho miembros, estuvo de acuerdo con una recomendación de su abogado para permitir que Trump permanezca en la boleta, al determinar que el organismo no tiene la autoridad para determinar si el expresidente violó la Constitución.

Catherine McCrory, miembro de la junta, antes de explicar su voto emitió una declaración: “Quiero ser clara en que esta republicana piensa que ocurrió una insurrección el 6 de enero. A mí no me cabe la menor duda de que él manipuló, instigó y ayudó a una insurrección el 6 de enero”. Sin embargo añadió que no creía que el organismo tuviera la autoridad legal para hacer valer esa conclusión.

El abogado de Trump instó a la junta a no intervenir, afirmando que el expresidente nunca participó en la insurrección, pero que eso no era algo que el organismo pudiera determinar. “Recomendaríamos e instaríamos a la junta a no intervenir en esto”, dijo el abogado Adam Merrill.

Un abogado de los votantes que se opusieron a la presencia de Trump en la boleta dijo que apelarían ante el tribunal estatal. “Lo que ocurrió aquí fue que se evitó tratar un tema candente”, dijo a la prensa el abogado Matthew Piers después de la audiencia. “Entiendo el deseo de hacerlo, pero la ley no permite soslayar los asuntos”.

Es probable que el asunto se decida en un tribunal superior, y la Corte Suprema de Estados Unidos tiene programado la próxima semana escuchar los argumentos de la apelación de Trump contra una decisión de Colorado donde se le declara inelegible para la presidencia en ese estado.

El tribunal supremo de la nación nunca ha decidido en un caso relacionado con la Sección 3 de la Enmienda 14, adoptada en 1864 para evitar que los antiguos confederados regresaran al poder después de la Guerra Civil, pero se ha usado muy pocas veces desde entonces. Algunos estudiosos de la jurisprudencia afirman que la cláusula se aplica a Trump por su participación al tratar de invalidar la elección presidencial de 2020 y alentar a sus partidarios a tomar por asalto el Capitolio tras perder ante el demócrata Joe Biden.

En todo Estados Unidos se han presentado casos que buscan excluir a Trump de la presidencia de acuerdo con la Sección 3. El caso de Colorado es el único que tuvo éxito en el tribunal. La mayoría de las cortes y funcionarios electorales han eludido el asunto con argumentos similares al de Illinois, y han afirmado que no tienen jurisdicción para decidir en este intrincado asunto constitucional.

La secretaria de Estado demócrata de Maine también determinó que Trump había violado la Enmienda 14, por lo que ya no es elegible para la Casa Blanca, pero su decisión está en suspenso hasta que la Corte Suprema emita un fallo.