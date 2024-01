“Fatiga” entre populares afecta la primaria a la gobernación

El profesor y analista político Ángel Rosa, abordó la ausencia de entusiasmo en las primarias del Partido Popular Democrático (PPD). El profesor destacó varios factores que contribuyen a esta falta de avivamiento, entre ellos la manipulación histórica de aspirantes a la gobernación, la fatiga entre los seguidores del partido y la escasez de recursos económicos.

En particular, Rosa señaló que el Partido Popular ha sufrido por años la manipulación de sus líderes, quienes han utilizado la reorganización del partido para beneficio propio. Además, la competencia interna constante ha generado fatiga entre los seguidores, quienes cuestionan la supervivencia institucional del partido.

“El Partido Popular es víctima, después de muchos años, de la manipulación de sus aspirantes a la gobernación y presidentes que utilizaba la reorganización del partido después de las elecciones para beneficiarse y no atendieron por mucho tiempo el desgaste institucional del partido como franquicia en todo Puerto Rico. Segundo lugar hay fatiga entre los que se identifican con el corazón del rollo, porque el Partido Popular irracionalmente ha sido sometido a dos eventos de competencia corridos en menos de un año para determinar la candidatura y la presidencia del partido”, dijo Rosa a Metro Puerto Rico.

Otro aspecto señalado por Rosa es la falta de recursos económicos en esta primaria, evidenciada por las cifras de recaudación de los candidatos Jesús Manuel Ortiz y Juan Zaragoza. La desconfianza en la capacidad de estos candidatos para ganar la gobernación ha afectado la propaganda y movilización de sus movimientos.

Según el informe de ingresos y gastos de la Oficina del Contralor Electoral, hasta el momento el senador Zaragoza ha recaudado un aproximado de $65,000 mientras que el representante Ortiz ha recaudado cerca de $33,000.

Cuando se le preguntó sobre el nivel de contención en comparación con eventos anteriores, Ángel Rosa describió la actual primaria como “sosa” y transparente en cuanto a las dificultades institucionales que enfrenta el partido.

“Yo me imagino que en la medida en la que se vaya acercando al evento, los candidatos harán el esfuerzo de subir el tono y de tratar de ejecutar el entusiasmo, pero ciertamente una primaria sosa porque tiene muchos problemas detrás. Es transparente la dificultad institucional que enfrenta el partido ante ese proceso de primarias”, añadió el analista político.

Al abordar la posibilidad de avivar los ánimos del pueblo popular, el profesor Rosa destacó el desafío que enfrentan los candidatos. Advierte que no deben caer en personalismos y destaca la necesidad de abordar de frente los problemas y decepciones que la legislatura del Partido Popular no ha podido superar.

Mensajes de los candidatos

El precandidato a la gobernación Juan Zaragoza publicó ayer un mensaje llamando a los miembros del partido a retomar la agenda de cambio social. Destacó que la misión del PPD va más allá de ser simplemente una opción de alternancia en el poder, proponiendo que el partido debe ser un instrumento de transformación tanto en el sistema educativo como en el desarrollo económico del país.

Respecto al mensaje de Juan Zaragoza, quien instó al Partido Popular a aspirar a más que simplemente derrotar al gobierno PNP, Rosa expresó escepticismo. Afirmó que el mensaje carece de contenido concreto y se limita a clichés, sin abordar detalladamente las propuestas para transformar la educación y el desarrollo económico.

“El problema de eso que dijo (Juan Zaragoza), es que se limitó a repetir el mismo cliché que muchos otros candidatos en el pasado han tratado de utilizar y que no deja buenos resultados. A estas alturas del juego, un país que sacó a un gobernador en medio de un cuatrienio, un país que eligió una legislatura fragmentada y que está con la vieja política, si tu no vas en concreto sobre qué vas a hacer para transformar la educación, para mejorar la salud, etcétera, pues se convierte en un mensaje hueco”, comentó Rosa.

Rosa señaló que, en contraste, Jesús Manuel Ortiz se ha presentado más atractivo para el electorado popular más joven. Sin embargo, igual que Zaragoza, ha carecido de presentar un plan más claro sobre qué haría de ser elegido gobernador.

El pasado mes de diciembre, Zaragoza había propuesto realizar un debate a lo que su contendiente respondió “a mí nadie me hace la agenda”, dando a entender que no estaba interesado en debatir en aquel momento.

“En los procesos de primarias y de elecciones todo este tema de los foros y los debates siempre llevará su momento. Cuando me corresponda participar durante el proceso lo haré. Pero por supuesto lo que no va a pasar es que vaya a permitir que nadie me dicte la agenda”, dijo el también presidente del PPD. Ortiz recordó que Zaragoza lo endosó en su momento para la presidencia de la colectividad.