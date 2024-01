Empresa de Elon Musk efectúa el primer implante cerebral en un ser humano

NUEVA YORK (AP) — Elon Musk anunció que su compañía de interfases cerebrales Neuralink logró realizar su primer implante en un ser humano, pero no dio más detalles.

El paciente recibió el implante el domingo y “se está recuperando bien”, dijo Musk el lunes en un mensaje en X, la plataforma antes conocida como Twitter.

Añadió que “los resultados preliminares muestran un prometedor aumento en la detección de neuronas”.

Musk, empresario multimillonario y fundador de Neuralink, no dio más detalles sobre el paciente. Cuando Neuralink anunció en septiembre que comenzaría a reclutar gente, dijo que buscaba personas con cuadriplejia debido a heridas en la espina dorsal o esclerosis lateral amiotrófica, también conocida como enfermedad de Lou Gehrig.

Neuralink republicó el mensaje de Musk en la red social X, pero no dio más detalles sobre el implante humano. La compañía no ha respondido a pedidos de comentario de The Associated Press.

El dispositivo de Neuralink tiene el tamaño de una moneda grande y está diseñado para ser implantado en el cráneo, con cables ultradelgados conectados directamente al cerebro. En su anuncio en septiembre, Neuralink dijo que los cables serían conectados quirúrgicamente al sector del cerebro que controla la función motriz. El propósito inicial de la llamada interfase cerebral es darle a la gente la capacidad de controlar una computadora solo con el pensamiento.

En otro mensaje en X el lunes, Musk dijo que el primer producto de Neuralink se llama “Telepathy” y que permitirá al usuario controlar sus teléfonos o computadoras “con el solo pensamiento”. Añadió que los primeros usuarios serán personas que han perdido el uso de extremidades.

Queda por ver cómo funcionarán eventualmente este dispositivo u otras interfases, o si serán seguros. Se han fijado pruebas para recabar datos sobre su seguridad y eficacia.

Neuralink es una de varias empresas que trabajan en vincular el sistema nervioso con computadoras a fin de ayudar a personas con enfermedades o heridas cerebrales y otras. Hay actualmente más de 40 pruebas de interfases cerebrales en curso, según clinicaltrials.gov.

___

Laura Ungar contribuyó a esta nota desde Columbia, Missouri.