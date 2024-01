Asesinan a un joven de 21 años frente a residencial en Carolina

Las autoridades informaron sobre una muerte violenta fue reportada a eso de las 10:51 de la noche del lunes, en la carretera 8860, frente al residencial Loma Alta, en el municipio de Carolina.

Según el reporte de la Policía, se notificó a través del Sistema de Emergencias 9-1-1, sobre varios disparos en el lugar. Al llegar los agentes a la escena, encontraron el cuerpo de un hombre, identificado como Lexis Falú Clemente, de 21 años, con varias heridas de bala en diferentes partes del cuerpo.

Relacionado a estos hechos, un hombre, de 22 años, fue transportado a una institución hospitalaria, con heridas de bala en diferentes partes de su cuerpo y su condición se describe como de cuidado.

El agente Nolasco Pizarro, adscrito a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Carolina y la fiscal Zulmarie Averío, investigan esta muerte violenta.

FBI arresta a Efraín Pablo Cruz González por explotación sexual infantil

El agente especial a cargo de la oficina de campo del Negociado Federal de Investigaciones (FBI) en San Juan, Joseph González, anunció el lunes, el arresto de Efraín Pablo Cruz González.

Cruz González fue acusado bajo una denuncia de violaciones del Título 18 U.S.C. § 2251(a), Explotación sexual de niños; Título 18 U.S.C. § 2252A(a)(2), Recepción/Distribución de Pornografía Infantil; y Título 18 U.S.C. § 2252A(a)(5)(B), Posesión de pornografía infantil, incluidas imágenes de menores prepúberes.

“La Brigada de Delitos contra Niños y Trata de Personas de la Oficina de Campo del FBI en San Juan recibió información de que los niños estaban en peligro y actuó de inmediato para identificar y localizar al sujeto en este caso. Las víctimas aquí ahora están a salvo, pero creemos que podría haber más”, dijo Joseph González, agente especial a cargo del FBI en San Juan, en declaraciones escritas.

“Los niños son nuestro futuro y es responsabilidad de todos mantenerlos a salvo. No ser parte del problema no es suficiente. Necesitamos que el público se presente y sea parte de la solución. Si usted ha sido víctima de este tema o conoce a alguien que pudo haberlo sido, llame al 787-987-6500. Estamos aquí para ayudar y no dudaremos”, agregó.

“Felicito al FBI por su excelente trabajo en este caso”, dijo por su parte, el fiscal federal W. Stephen Muldrow.

“Si bien los depredadores de niños a menudo acechan en las sombras y en la red oscura, muchas veces dejan señales de sus crímenes. Hago un llamado a todos los ciudadanos: si ven algo, díganlo”, agregó.

Informaron que el sujeto fue arrestado por agentes especiales del FBI el 28 de enero de 2024 y está programado para su comparecencia inicial ante un Juez Magistrado del Tribunal Federal para el Distrito de Puerto Rico el 29 de enero de 2024.

Este caso está siendo procesado por la Fiscalía Federal para el Distrito de Puerto Rico y está siendo investigado por el FBI San Juan. La investigación está en curso.

Consejos e información ayudan al FBI y a sus socios encargados de hacer cumplir la ley a nivel federal, estatal y local. Se solicita a los ciudadanos que tengan información sobre este o cualquier otro delito federal que se comuniquen con la oficina local del FBI en San Juan al 787-987-6500, o que envíen sugerencias a través del portal de quejas en Internet del FBI en Tips.FBI.gov

Los informantes pueden permanecer anónimos.

Se recuerda al público que una denuncia contiene sólo cargos y no es prueba de culpabilidad. Se presume que los acusados son inocentes hasta que un tribunal de justicia demuestre su culpabilidad. El gobierno de Estados Unidos tiene la carga de demostrar la culpabilidad más allá de toda duda razonable.