Policía asegura que la investigación sobre tiroteo a residencia de Eliezer Molina está “bien encaminada”

A tres días de que el candidato independiente al Senado y activista ambiental, Eliezer Molina, denunciara que su hogar fue baleado, el Negociado de la Policía de Puerto Rico (NPPR) dijo a Metro Puerto Rico que no brindarán expresiones sobre cómo va la investigación del caso, sin embargo, precisaron que se encontraba “bien encaminada”.

“La investigación está muy bien encaminada. Los agentes han estado laborando sin detenimiento. Para proteger la misma, no podemos ofrecer detalles. Mientras más datos se hacen públicos acerca de una investigación, mayor es el riesgo de que se afecte su resultado”, afirmó la agencia en declaraciones escritas.

Adicional, el Departamento de Justicia (DJ) manifestó a este medio que aún la Policía no ha consultado el caso con Fiscalía. Las etapas del proceso criminal establecen que, primero, el NPPR investiga el delito. Posteriormente, cuando hay un sospechoso, la agencia hace una denuncia. Finalmente, Fiscalía autoriza o no que se lleve el caso ante un juez.

El pasado viernes, Molina confirmó a través de sus redes sociales que en horas de la noche del jueves su hogar fue tiroteado. Según contó en un “en vivo” inicial que realizó en su página de Facebook, mientras se encontraba en su residencia, en el barrio Guatemala de San Sebastián, escuchó varias detonaciones en dirección a su hogar. El excandidato a la gobernación precisó que su esposa e hijos también se encontraban presentes en el lugar de los hechos.

“En las pasadas horas, han intentado asesinar a mi familia y a este servidor. El CIC (Centro de Investigaciones Criminales) obtuvo alrededor de siete casquillos de balas, le dieron dos impactos de bala a nuestro vehículo, que estaba dentro de la propiedad, y las rejas de la propiedad terminaron perforadas con la balas”, sostuvo.

En otra publicación, el aspirante independiente al Alto Cuerpo compartió unas imágenes donde se puede apreciar uno de los casquillos de bala que alcanzó el “bumper” de su auto, aseverando que “no lo callarían”. Asimismo, invitó al Comisionado del NPPR, Antonio López Figueroa, y al secretario del Departamento de Justicia (DJ), Domingo Emanuelli Hernández, a “hacer su trabajo” ya que él “haría el suyo”.

“Fallaron y acaban de cometer el error más grande de sus vidas. Tenemos los casquillos, balas y descripción del vehículo”, escribió el mismo jueves en la plataforma social propiedad de “Meta”.

Posteriormente, Molina informó el sábado que López Figueroa asignó una división especializada a su caso y ya hay una persona citada. Agradeció además a los ciudadanos por alzar su voz para que las autoridades tomaran acción puesto que “estaban pasándose una papa caliente porque constantemente (los agentes) han estado radicado casos frívolos (contra él) en toda (la) región”.

“Te dije que te iba a agarrar o pensaban que iban a venir a tratar de asesinar a mis hijos, que esto iba a quedar impune, que iban a salir corriendo y que después iban a salir por ahí a darse cuatro tabacos y reírse de por poco haber asesinado mi familia. Yo les dije a ustedes que los iba a agarrar y que cometieron el error más grande de sus vidas y que lo íbamos a hacer nosotros”, sentenció Molina.

“Los vamos a agarrar, en los próximos días los van a ver desfilar a toditos [...] Solamente puede decirles que hay gente bien peligrosa”, agregó.

El candidato aprovechó el momento para enviarle un mensaje a las personas que realizaron el atentado. En medio de sus declaraciones, fue preciso y le dijo los responsables que en una próxima ocasión “no vamos a esperar por la Policía”.

“Al grupito, lo mejor que pueden hacer es entregarse. Y a usted, lo mejor que puede hacer es decir la verdad. Es lo mejor que puedes hacer. No intenten nada estúpido. La guagua que acaba de entrar frente a casa de mis padres, tengan mucho cuidado y no se la jueguen. Tenemos tolerancia y estamos aguantando y vamos poco a poco siguiendo los canales, pero ustedes no son más bravos que nosotros, así que aguanten. Una más y no vamos a esperar por la Policía”, concluyó diciendo el activista.

En 2021, el NPPR ratificó a los medios de comunicación que Molina había recibido amenazas de muerte, sin embargo, nunca se detalló si había algún sospechoso.

El hombre de 43 años ha sido muy vocal denunciando violaciones a las leyes y reglamentos ambientales. Adicional, ha enfrentado a múltiples contratistas que han realizado construcciones en zonas marítimo-terrestres. Precisamente, atribuyó este acontecimiento como “represalias” a la fiscalización que ha hecho en defensa del medioambiente.