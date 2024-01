Vargas Vidot asegura que Puerto Rico se acerca al momento “más saludable en su historia política”

El senador independiente, José Vargas Vidot, aseguró que Puerto Rico se está acercando a uno de los momentos más “saludables en su historia política” por la pluralidad que se avecina en la legislatura a partir de enero de 2025.

“Lo que vamos a ver en el 25, cuando empiece el nuevo gobierno, va a ser un desafío de un pluralismo real, que yo creo que no se ha visto en la legislatura de hoy. Posiblemente, vemos que no va a existir una mayoría suficiente para establecer quién va a presidir Senado o Cámara (de Representantes), sino se va a dilucidar por consenso del (propio cuerpo legislativo)”, comentó el legislador en entrevista con Metro Puerto Rico.

Varga Vidot además señaló que las medidas que se atenderán tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes estarán más inclinadas a lo que piden los ciudadanos que a “otras agendas inconfesables que, usualmente, son los que llenan los calendarios de órdenes del día”.

“Yo creo que va a ser un reto para cualquier liderato y para el Pueblo puertorriqueño, para que entienda que aquella idea antigua de banquete total y de que la salud legislativa reside en que no hayan parlamentarismos y que todo este en relativa paz, se va a cambiar”, sentenció.

Para el aspirante independiente a un segundo término en el Alto Cuerpo, el 2025 será el momento clave para que los legisladores dejen de “comer banco” o “guardar silencio” a la hora de evaluar medidas y defiendan sus posturas con “base y fundamento”.

“Cada legislador y legisladora debe estar preparado, no para seguir comiendo banco, ni para estar en silencio en su escaño, tiene que prepararse para debatir. Tiene que prepararse, no para insultar y arrastrar reputaciones, sino para debatir los temas como deben de ser y, finalmente, llegar a determinaciones que revelen el más alto sentido de transparencia y de consideración crítica”, sostuvo.

Cabe señalar que el Senado cuenta con 27 miembros, mientras, la Cámara de Representantes con 51. En lo que va de cuatrienio, los legisladores de ambos cuerpo legislativos se han ausentado más de 2,000 veces. El promedio de ausencias en Senado es de 7.8%, el de la Cámara alcanza el 18.6%.

Sobre si le preocupa la cantidad de candidatos independientes que buscan un escaño en el Alto Cuerpo, Vargas Vidot puntualizó que confía que el electorado reconozca la experiencia que ya tiene buscando consenso para aprobar medidas a favor de los puertorriqueños y rechazando las que no los favorecen.

“En términos competitivos, (los nuevos aspirantes independientes) son una amenaza a la posibilidad de ser electo o no, pero yo confío que las personas hayan podido palpar la inmensa obra legislativa que yo he podido hacer [...] Yo siempre corro asusta´o. Yo no asumo como los demás políticos en prepotencia que todo el mundo está obligado a votar por mi”, afirmó.

A inicios de enero, la presidenta interina de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), la jueza Jessika Padilla, confirmó que hay 37 aspirantes independientes de cara a los comicios electorales de noviembre, algo que nunca se había visto en la historia política del País.

Para el Senado por acumulación, radicaron de manera independiente Vargas Vidot, Eliezer Molina Pérez, Elizabeth Torres, Andrés Rúa González, Jorge Luis Oyola, Nelson Raúl Albino y Sharon Rodríguez. En los distritos senatoriales, José Miguel Pérez Villanueva aspira por el Distrito 4 (Mayagüez).

En el caso de la Cámara, buscan un escaño por acumulación Luis Raúl Torres, Ángel Rafael Pérez Rodríguez y Jesenia Isis Rosario. En tanto, por representante del Distrito 24 se encuentra Héctor Hernán Hernández Vera; por el Distrito 9, José Ramón Candelario González; y por el Distrito 39, Marilin Medina Irrizary.