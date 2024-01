LUMA pide se posponga crédito a clientes tras generar exceso en recaudos

La compañía encargada de la transmisión y distribución de energía eléctrica en Puerto Rico, LUMA Energy, informó el pasado martes, 16 de enero, que generó más de $24 millones en exceso de lo proyectado para el mes de diciembre de 2023.

Según una moción que presentó al Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR), titulada Informative Motion on FCA and PPCA Costs for December 2023 and Request for Confidential Treatment, la compañía indicó que hubo un exceso de $17,203,366.72 en los recaudos por compra de combustible y un exceso de $6,839,745.96 en compra de energía durante el mes de diciembre de 2023, para un total de $24,043,112.68.

En la moción LUMA Energy solicitó al NEPR no acreditar el monto a los clientes en febrero y marzo, sino esperar al ajuste que aplicará en el período de abril a junio de 2024. Esto debido a la incertidumbre que existe ante los precios internacionales del petróleo.

“LUMA solicitó al Negociado de Energía que tomara conocimiento de lo anterior y presentó la reconciliación correspondiente al mes de diciembre de 2023 y una nueva propuesta de factores para los meses de febrero y marzo de 2024, a tenor con el costo real de compra de combustible y de compra de energía. De igual forma, LUMA solicitó que la reconciliación de referencia se atendiera el próximo trimestre, debido al alto nivel de incertidumbre sobre los precios internacionales del petróleo y en aras de mitigar la volatilidad en las facturas de los clientes”, lee el documento.

En el día de ayer, jueves, el NEPR emitió una resolución indicando que “en cuanto a la desviación de los estimados por compra de combustible y compra de energía, NADA QUE PROVEER en estos momentos”, y que será atendida durante la próxima determinación de factores a emitirse en o antes del 31 de marzo de 2024.