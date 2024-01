Legisladores piden al Negociado de Energía suspender cobro de $300 a clientes con placas solares

El representante Carlos “Johnny” Méndez, junto al representante de San Juan, Víctor Parés, solicitaron este viernes, al Negociado de Energía emitir una resolución dejando sin efecto-de forma permanente- el cobro de $300 a abonados que tienen sistemas de energía fotovoltaica instalados en el 2020-para realizar un estudio de capacidad de electricidad.

Los legisladores también pidieron al negociado culminar el desarrollo de una nueva normativa sobre la interconexión moderna de sistemas de placas solares.

“No hay razón para cobrar a los consumidores $300 para hacer estudios suplementarios sobre la capacidad de los alimentadores (feeders). Esa acción de parte de Luma Energy está basada en una regla obsoleta (Regla 8915 ‘Reglamento de Interconexión del Sistema de Distribución) que ordena un estudio para sistemas de energía renovable, en este caso fotovoltaicas, que están conectados en líneas de distribución en más de 15 por ciento de la carga máxima, un nivel también arcaico debido al marcado incremento en instalación de sistemas de energía solar desde principios de 2018″, comentó Méndez.

“El Negociado tiene que emitir una resolución cancelando este cobro y dejando claro que no se va hacer, ni ahora ni en el futuro. No se puede penalizar a nadie por instalar sistemas de energía solar en Puerto Rico”, sentenció el Portavoz.

“Esa es una regla que data de 2017, cuando en Puerto Rico apenas había varios miles de estructuras con sistemas fotovoltaicos. Hoy en día la cantidad sobrepasa los 60 mil y cada mes se instalan entre 2,500 y 3,000 sistemas solares. El nivel de 15 por ciento de carga en los ‘feeders’ no es real y no se ajusta al Puerto Rico moderno. No se puede, como dijo el Portavoz, penalizar a nadie por adquirir estos sistemas”, dijo Parés, quien representa el Distrito #4 de San Juan.

“Las cartas, esas 1,400, le llegaron a clientes que adquirieron sus sistemas solares en el 2020. Eso el Negociado tiene que eliminarlo mediante una resolución que deberían emitir ya. Por otro lado, la resolución tiene que decir que nunca se les va a cobrar a los clientes con energía solar cuantía alguna para estudios de carga y/o conexión. Eso debe ser hecho y costeado por Luma Energy, no el pueblo”, añadió el legislador estadista.

En días pasados, LUMA Energy informó al Negociado de Energía que en Puerto Rico existen 35,000 sistemas de medición neta residenciales (placas solares) que aún no han pasado por su ‘estudio suplementario’.

‘Nuestra propuesta es sencilla, que LUMA busque fondos federales, sea a través de la Agencia para el Manejo de Emergencias, mejor conocida como FEMA por sus siglas en inglés, o recursos asociados al programa de la Subvención en Bloque para Desarrollo Comunitario-Recuperación ante Desastre (CDBG-DR). El estudio debe ser de toda la red de alimentadores, no segmentados como ahora. El consumidor no puede pagar más”, sentenció Parés.