Familiares de víctimas de masacre en Yauco piden privacidad en su duelo

La familia Morales Vázquez agradeció al pueblo de Puerto Rico por el apoyo recibido y pidió espacio para el duelo tras la pérdida de Linnette Morales Vázquez, Luis Miguel Morales Vázquez y Lisette Vázquez Vélez.

Masacre en Yauco: Asesino tenía récord criminal y fue puesto en libertad horas antes de los hechos

“Deseamos expresar nuestro eterno agradecimiento por las muestras de condolencia y cariño… Ese apoyo ha sido una fuente de consuelo… Reconocemos que muchas personas se han conmovido con nuestra pérdida y solicitamos respetuosamente espacio para enfrentar este proceso de duelo con privacidad”, comunicó la familia.

La familia Morales-Vázquez informó que los servicios fúnebres se realizarán el martes, 30 de enero en la funeraria Báez de Yauco.

El servicio de recordación iniciará de dos de la tarde a ocho de la noche, e invitaron a elevar oraciones por el descanso eterno de sus seres queridos.

Informe de PSAJ contenía recomendación de grillete para asesino de su expareja en Yauco

El director de la Administración de Tribunales, Sigfrido Steidel Figueroa, confirmó que el informe del Programa de Servicios con Antelación a Juicio (PSAJ) sobre el caso contra Wilfredo Hiram Santiago Figueroa contenía una recomendación de imponer supervisión electrónica (grillete) sin embargo esto no ocurrió.

Según indicó Steidel Figueroa en entrevista con la periodista Milly Méndez en Radio Isla 1320 el informe entregado a la jueza del Tribunal de Primera Instancia de Ponce que atendió el caso también detallaba las condenas previas que enfrentaba Santiago Figueroa por casos anteriores de violencia de género. El funcionario fue enfático en que la jueza debió imponer supervisión electrónica en la vista preliminar.

“El informe de PSAJ contenía las condenas previas de la persona imputada y que contenía una recomendación de una medida de supervisión electrónica, habiendo estado esa información disponible para todos cuando estaban allí, en particular, sin duda, la jueza que presidía el procedimiento, correspondía ponderarla y actuar de conformidad con lo que dice la ley”, expresó.

“Está determinado preliminarmente que el informe contenía los antecedentes penales de esta persona y que había una recomendación de supervisión electrónica, si la jueza lo evaluó y lo consideró al momento de fijar la fianza, las determinaciones que emitió, eso se será algo objeto de examen ulteriormente, lo que sí tengo que decir con total honestidad es que el informe lo contenía y que había una obligación en ley de considerarlo al momento de fijar la fianza y de determinar cualquier otra medida provisional que debería tomarse”, añadió.

En el día de ayer la jueza del Tribunal Supremo de Puerto Rico, Maite Oronoz, ordenó que se lleve a cabo una investigación sobre el proceso judicial que enfrentó Santiago Figueroa quien posteriormente asesinó a su expareja, la madre y el hermano de esta. Luego el hombre acudió a la residencia de su hermano para quitarse la vida.

Oronoz Rodríguez ordenó una investigación sobre el caso, además de una evaluación de las gestiones y comparecencias en los tribunales de los fiscales asignados al caso, al Programa de Servicios con Antelación a Juicio (PSAJ) del Departamento de Corección y la Policía de Puerto Rico. La jueza indicó que Poder Judicial formulará las recomendaciones que considere prudentes al componente de seguridad pública.

“Aunque la denuncia no establecía la reincidencia, la información disponible establece que la persona imputada de delito tenía una convicción previa por violencia doméstica, lo que revelaba factores de riesgo que se debieron tomar en cuenta al establecer medidas como la fianza y la supervisión electrónica. Por otro lado, durante las vistas celebradas, la Fiscalía tampoco solicitó revisión a las condiciones impuestas. Nuestro análisis preliminar también revela aparentes violaciones previas a la orden de protección que se llevaron a la atención de la Policía y que no se canalizaron ante el Tribunal”, expresó en declaraciones escritas.

“Lo que ha ocurrido es una tragedia y, con la información disponible, no descarto impulsar medidas administrativas adicionales, o proponer las modificaciones que correspondan a los procesos que se ventilan ante los tribunales. Para mí y para el Poder Judicial, atender la violencia de género es una prioridad pero insisto: la violencia de género no solo es un problema legal, es un problema social que se tiene que abordar desde todos los frentes, no solo el jurídico. El Poder Judicial debe y quiere ser parte de la solución de este mal social y asume su responsabilidad en lograrlo”, concluyó.

Ayer, la Administración de Tribunales de Puerto Rico emitió un comunicado donde brindan su versión sobre el caso ocurrido contra Wilfredo Hiram Santiago Figueroa quien cometió feminicidio contra su expareja a la vez que asesinó a la madre y hermano de la fémina.

Según el resumen de los hechos en el caso, fue el 7 de septiembre del 2023 cuando el juez Ángel Candelario expidió una orden de protección ex parte al amparo de la Ley 54 contra Santiago Figueroa. Posteriormente, el 26 de septiembre del 2023 se expidió una orden de protección final contra este la cual tenía vigencia hasta el 26 de marzo del 2024.

Posteriormente, el 10 de enero de 2024 el Ministerio Público presentó una denuncia contra Santiago Figueroa por violación a la orden de protección. La vista de Regla 6 fue atendida por la Hon. Ginny M. Vélez Carreras, quien encontró causa para arresto por el Art. 3.1 de la Ley Núm. 54. Contra este, se impuso una fianza de $5,000, la cual señalan que el Ministerio Público no objetó.

“No se alegó reincidencia ni tampoco se solicitó supervisión electrónica. Se pautó la vista preliminar para el 24 de enero de 2024″, lee la comunicación.

Posteriormente, en la vista preliminar pautada para ayer, la defensa solicitó un término adicional para evaluar documentos relacionados al caso. El Ministerio Público se allanó a la solicitud, además, solicitó se enmendara el cuerpo de la denuncia para que los hechos conforme al delito por el cual se determinó causa, el Art. 3.1 de la Ley núm. 54.

La vista preliminar se reseñaló para el 28 de febrero de 2024.

Según la comunicación de tribunales, en esta vista no se solicitó que se revisara la fianza ni sus condiciones. Tampoco se solicitó la imposición de supervisión electrónica. Ayer el Ministerio Público presentó por escrito una moción ponchada a las 4:55 pm en la cual solicitó la imposición de supervisión electrónica.

En horas de la noche del miércoles se reportó el feminicidio donde también falleció la madre y el hermano de la mujer.

Según el reporte de la Policía, una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a la policía sobre un feminicidio en el lugar. Al llegar los agentes a la escena, encontraron en el suelo, los cuerpos baleados de Linnette Morales Vázquez de 30 años, el de Luis Miguel Morales Vázquez de 28 años y el de Lizzette Vázquez Vélez de 51 años.

Referente a estos hechos, Wilfredo Hiram Santiago Figueroa de 33 años, se privó de la vida en la residencia de su hermano en el barrio Sierra Alta, de Yauco.

Las otras dos víctimas también son familiares de la mujer que fue asesinada a manos del hombre. Se reportó que se trata de la madre y un hermano de la mujer asesinada.

Los feminicidios en lo que va del año 2024:

9 de enero en Toa Alta - Ada Torres Morales, de 75 años fue asesinada por su esposo Manuel Santiago Alvarado, de un disparo en el pecho. Posteriormente, el hombre se suicidó

11 de enero en Toa Baja - Maraida Rivera Emerson, de 37 años fue asesinada por su pareja Manuel Maldonado Marrero, de 38 años, quien le disparó en un negocio en el que compartían. Posteriormente, el hombre se suicidó.

23 de enero en Cabo Rojo - Milka Ivette Méndez Pérez, de 52 años fue asesinada por su pareja Kelly Felipe Toro Martínez, de un disparo en el pecho con una escopeta.

24 de enero en Yauco - Linnette Morales Vázquez, de 30 años fue asesinada por su pareja Wilfredo Hiram Santiago Figueroa, quien masacró a la madre y hermano de la víctima. Posteriormente, el hombre se suicidó.

¿Dónde buscar ayuda por violencia de género en Puerto Rico?

* Coordinadora Paz para la Mujer: 787-281-7579, 787-777-0378

* Línea de Ayuda 939-CONTIGO (24 horas) - 939-266-8446

* Línea de apoyo “Community Alliance for Integrated Sevices to Victims” (Proyecto CAISS, 24 horas)- 939-255-9800

* Línea de apoyo Hogar Nueva Mujer (24 horas)- 787-202-4634

* Línea de apoyo Proyecto Matria (24 horas)- 787-489-0022

* Línea de orientación legal para sobrevivientes de violencia de género de la Casa Protegida Julia de Burgos (de martes a jueves de 4:00 p.m. a 7:00 p.m.)- 939-301-0525

* Oficina de la Procuradora de las Mujeres: Línea de emergencia: 787-722-2977 Línea de emergencia fuera de área metro- 1-800-981-9676 San Juan- 787-721-7676