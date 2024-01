Campanario y techo de histórica iglesia de Connecticut se derrumban

NEW LONDON, Connecticut, EE.UU. (AP) — El campanario y el techo de una histórica iglesia de Connecticut se derrumbaron el jueves, dejando un enorme agujero en la parte superior del edificio y la fachada reducida a un montón de escombros.

No se reportaron muertos ni heridos a causa del derrumbe en la Primera Iglesia Congregacional del centro de New London, que se produjo alrededor de la 1:30 de la tarde, aunque había una búsqueda en curso, dijeron las autoridades.

El departamento de bomberos encontró a una mujer en el inmueble cuando arribó al sitio, pero fue sacada y se encuentra a salvo, dijo el alcalde Michael Passero durante una conferencia de prensa. No se cree que haya más gente en el interior, comentó.

Suponiendo que la ciudad confirme que no se perdió ninguna vida, las circunstancias del derrumbe fueron “extremadamente afortunadas”, comentó Passero. En el momento del colapso no se estaba llevando a cabo ningún servicio y el edificio cayó sobre sí mismo, en lugar de derrumbarse sobre la calle o propiedades cercanas, entre ellas el Ayuntamiento o las residencias de los estudiantes de la Universidad de Connecticut.

“Pudo haber sido un desastre mucho más grande para nosotros. Sin embargo, perdimos una preciada estructura histórica”, señaló.

De momento no se sabía la causa del derrumbe. Passero dijo que no había indicios previos de que hubiera algo malo con la estructura, y la ciudad no estaba al tanto de que se estuviera realizando algún trabajo en la propiedad. No estaba claro si había sido inspeccionada recientemente.

Dos campanarios más pequeños que seguían en pie en la estructura deberán ser derribados inmediatamente, señaló Passero. Aún faltaba por ver si será necesario que el resto del inmueble sea demolido, comentó, pero se presume que será una “pérdida total”.

El inmueble de piedra data de alrededor de 1850, de acuerdo con los registros estatales de construcción, aunque la congregación se remonta a mediados del siglo XVI, según su sitio web.

La iglesia Engaging Heaven, que también rinde culto en el espacio, dijo en Facebook que no estaba al tanto de que hubiera alguien dentro del inmueble en el momento del derrumbe.

De momento no se obtuvo respuesta a las llamadas realizadas a la congregación y a la Iglesia.