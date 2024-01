Aseguran que la Policía debe mejorar a la hora de atender solicitudes de órdenes de protección

La exprocuradora interina de las Mujeres (OPM), la licenciada Carmen Lebrón, dijo en entrevista con Metro al Mediodía que uno de los aspectos que el Negociado de la Policía de Puerto Rico (NPPR) debe mejorar a la hora de atender víctimas de violencia de género es que, cuando acudan a un cuartel para solicitar una orden de protección, se les atienda sin importar el lugar donde ocurrieron los hechos.

“Esto pasa con mucha frecuencia. A la mujer le dijeron (en el cuartel) ´dónde ocurrieron los hechos. Ah, pues es a ese cuartel que queda más cercano el lugar de donde ocurrieron los hechos que usted tiene que dirigirse, dama´. Y en este trayecto la estamos exponiendo”, narró Lebrón.

Precisamente, la organización “Kilometro 0″ acudió sus redes sociales para denunciar que el NPPR no está capacitado para atender a las víctimas de violencia de género, por lo que están buscando personas que relaten los escollos que han enfrentado al solicitar una orden de protección.

“Desde Km0 creemos que la Policía no está capacitada para atender situaciones de violencia de género. En un país donde la vida de las mujeres está en constante amenaza, se debe contar con profesionales de la conducta humana que trabajen la situación con sensibilidad y respeto”, escribieron en su cuenta de “X” (antes conocido como Twitter) junto a dos imágenes que leen “¿Has enfrentado alguna barrera al momento de solicitar una orden de protección a la Policía de Puerto Rico?” y “Cuéntanos tu historia. Puede ser anónima y confidencial. Visita evidencialaviolencia.org”.

Por su parte, la licenciada Lebrón explicó que, en cambio, las víctimas pueden acudir a cualquier tribunal al rededor de la Isla para pedir la orden judicial. Sin embargo, puntualizó que, como en el más reciente caso de feminicidio en Yauco, los tribunales están fallando a la hora de colocar al victimario bajo supervisión electrónica.

“También, se nos está dando mucho— y en este caso también ocurrió— que le dicen a la víctima ´¿Usted no lo vio? Pues no puedo hacer nada. No, eso no es correcto. Ella llegó teniendo una orden de protección. Hay una violación, una alegada violación a la orden, verdad? Ella dice que el caballero está en el techo, que la está rondando. Oiga, busque al caballero. Haga la investigación. Y, probablemente, teniendo al caballero con usted, que obviamente cuando uno levanta que hay una violación a la orden, se supone que hubiesen puesto bajo arresto al caballero y procedieron con una investigación”, detalló la abogada.

En la noche del pasado miércoles, un hombre identificado como Wilfredo Hiram Santiago Figueroa, de 33 años, asesinó de varios disparos a su expareja, Linnette Morales Vázquez, de 30 años, a su excuñado, Luis Miguel Morales Vázquez, de 28 años, y a su exsuegra, Lizzette Vázquez Vélez, de 51 años. Posteriormente, Santiago Figueroa se privó de la vida en la residencia de su hermano. Todos los hechos ocurrieron en el municipio de Yauco.

Inicialmente, un portavoz no identificado de la Administración de Tribunales, ofreció el jueves, su versión de lo ocurrido en el caso de Santiago Figueroa alegando que el Ministerio Público no objetó la fianza de $5,000 dólares que se le impuso al acusado, que no alegaron reincidencia y que no solicitaron supervisión electrónica. El hombre de 33 años había cumplido 10 años de cárcel por intentar asesinar y quemar a otra expareja.

La autoridades han continuado repartiéndose culpas, pero finalmente, hoy el director de la Administración de Tribunales, Sigfrido Steidel Figueroa, confirmó que el informe del Programa de Servicios con Antelación a Juicio (PSAJ) contenía una recomendación de imponer un grillete a Santiago Figueroa, lo cual no ocurrió.

“Se supone que hubiesen puesto bajo arresto al caballero y procedieran con una investigación. Esta investigación puede arrojar muchas cosas. Dentro de las cosas que puede arrojar es que el mismo caballero acepte los hechos. Así que son cosas que debemos mejorar, que tenemos que atender y lo tenemos que atender con premura. No podemos dejarlo para hacer comité, para hacer investigaciones, para decir que el otro es el que tiene la culpa, porque estamos jugando con la vida de nuestras mujeres”, sentenció Lebrón.

En el día de ayer, la jueza del Tribunal Supremo de Puerto Rico, Maite Oronoz, ordenó que se lleve a cabo una investigación sobre el proceso judicial que enfrentó Santiago Figueroa, además de una evaluación de las gestiones y comparecencias en los tribunales de los fiscales asignados al caso, al PSAJ y al NPPR. La jueza indicó que Poder Judicial formulará las recomendaciones que considere prudentes al componente de seguridad pública.

Para la exprocuradora interina de las Mujeres, que se ordene una investigación da paso a que ocurra “un cambio” en el proceso de manejar estos casos.

“Siempre hay alguno que otro cambio dentro del proceso cuando se dan estas investigaciones. La realidad es que yo siempre he dicho lo siguiente, cuando se dan estos eventos y yo veo como las diferentes instituciones empiezan a establecer que el error es en otra parte y no en ellos, no nos da la oportunidad de vernos hacia adentro, identificar lo que no está funcionando o lo que puede ser mejorado y proceder con esa mejora o con esas correcciones”, señaló la licenciada.

“Son asuntos que han evolucionado, no se pueden atender como hace 20 años atrás”, añadió Lebrón.

Los feminicidios en lo que va del año 2024:

9 de enero en Toa Alta - Ada Torres Morales, de 75 años fue asesinada por su esposo Manuel Santiago Alvarado, de un disparo en el pecho. Posteriormente, el hombre se suicidó

11 de enero en Toa Baja - Maraida Rivera Emerson, de 37 años fue asesinada por su pareja Manuel Maldonado Marrero, de 38 años, quien le disparó en un negocio en el que compartían. Posteriormente, el hombre se suicidó.

23 de enero en Cabo Rojo - Milka Ivette Méndez Pérez, de 52 años fue asesinada por su pareja Kelly Felipe Toro Martínez, de un disparo en el pecho con una escopeta.

24 de enero en Yauco - Linnette Morales Vázquez, de 30 años fue asesinada por su pareja Wilfredo Hiram Santiago Figueroa, quien masacró a la madre y hermano de la víctima. Posteriormente, el hombre se suicidó.

¿Dónde buscar ayuda por violencia de género en Puerto Rico?

* Coordinadora Paz para la Mujer: 787-281-7579, 787-777-0378

* Línea de Ayuda 939-CONTIGO (24 horas) - 939-266-8446

* Línea de apoyo “Community Alliance for Integrated Sevices to Victims” (Proyecto CAISS, 24 horas)- 939-255-9800

* Línea de apoyo Hogar Nueva Mujer (24 horas)- 787-202-4634

* Línea de apoyo Proyecto Matria (24 horas)- 787-489-0022

* Línea de orientación legal para sobrevivientes de violencia de género de la Casa Protegida Julia de Burgos (de martes a jueves de 4:00 p.m. a 7:00 p.m.)- 939-301-0525

* Oficina de la Procuradora de las Mujeres: Línea de emergencia: 787-722-2977 Línea de emergencia fuera de área metro- 1-800-981-9676 San Juan- 787-721-7676

