Preocupación entre pacientes por situación en Centro Médico

Desde que se planteaba realizar un paro indefinido en el Centro Médico de Río Piedras, se generó gran preocupación entre pacientes y familiares que podían verse afectados si se concretaba el paro en la institución hospitalaria. Posteriormente, la Unión General de Trabajadores (UGT) y la Administración de Servicios Médicos (ASEM) llegaron en horas de la tarde hoy, jueves, a un acuerdo que evita un paro.

Rogelina Laureano cuyo esposo lleva desde el martes en el hospital, expresó su angustia. “Es grave que lo tengo desde el martes y hasta ahora no me han respondido de qué es lo que tiene ni nada de eso y me preocupa que tome más tiempo”, dijo la mujer quien esperaba que la recogieran para regresar a su residencia en Yabucoa.

Eva Rivera de Bayamón destaca la importancia del Centro Médico como el corazón de la medicina en Puerto Rico y expresó su temor ante la posibilidad de que el éxodo de personal afecte la calidad del servicio. A pesar de su atención positiva, mencionó la necesidad de mantener el personal experimentado.

“Desde luego que me preocupa Porque la salud muchas de muchas personas están en manos de Centro Médico porque es el centro de todos los hospitales de Puerto Rico”, añadió Rivera.

Por su parte, Pablo José Baez Sánchez de San Juan, quien es paciente, expresó su esperanza de que el paro no afecte gravemente el servicio médico, subrayando la dependencia de la ayuda de los doctores.

De haberse dado el paro se hubieran detenido temporalmente todos los servicios de respaldo que no sean de emergencia, como el Banco de Sangre, el Gamma Knife y la Cámara Hiperbárica, entre otros. Mientras que los servicios de sala de operaciones, sala de emergencia y sala de trauma se seguirán ofreciendo.

El pasado miércoles el presidente del unionado, Edwin Méndez, anunció que llevarían a cabo un paro indefinido a partir del 26 de enero de 2024, “en protesta contra las prácticas ilícitas llevadas a cabo por los directivos de ASEM”.

“Los directivos de ASEM está utilizando la Junta de Control Fiscal como pretexto para no sentarse a negociar seriamente. Entendemos que la administración de ASEM está negociando de mala fe. La ASEM mantuvo comunicaciones con la Junta de Control Fiscal de forma escrita a escondidas, mientras que en reuniones presenciales con el comité negociador habían indicado que las conversaciones que han tenido con el ente fiscalizador han sido verbales. En esas comunicaciones escritas enviaron a la Junta de Control Fiscal, documentos borradores de nuestras propuestas que estaban en mesa de negociación, y a las cuales nunca respondieron y nunca presentaron contrapropuesta”, dijo Méndez en declaraciones escritas.

En respuesta a ello, el secretario del Departamento de Salud, Carlos Mellado junto el director ejecutivo de la ASEM, Jorge Matta González, aseguraron que los servicios de salud en Centro Médico de Río Piedras no se verán afectados a causa del paro indefinido que había sido decretado por la UGT.

Por su parte, Matta, anunció que pagará el triple a los empleados gerenciales que laboren durante estos días. Se le anunció la compensación triple a aquellos empleados gerenciales que brinden servicios mientras se lleva a cabo el paro de los trabajadores unionados, la carta fue publicada en las redes sociales

Sin embargo, luego del acuerdo entre ASEM y UGT no se decretará para que estaba por comenzar en la madrugada del viernes.

La propuesta de ASEM, presentada como parte de las recientes negociaciones con la intervención del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, proponía otorgar un incentivo de retención de $800 dólares mensuales durante tres años a todos los empleados del Centro Médico.

Sin embargo, esta propuesta no abarcaba un aumento salarial, que es la solicitud principal del personal. Según la propuesta, los empleados que ya recibieron un aumento salarial según el nuevo Plan de Clasificación y Retribución de ASEM recibirían un incentivo menor a los $800, para igualarlo con los que no se beneficiaron del aumento salarial.