Organizaciones magisteriales exigen participación en proceso de evaluación del Departamento de Educación

Diversas organizaciones magisteriales expresaron su descontento ante la Comisión Especial de Monitoría Legislativa del Programa de Educación Especial, que preside la senadora María de Lourdes Santiago Negrón, alegando que el Departamento de Educación (DE) no los ha incluido adecuadamente en el proceso de evaluación en curso.

La vicepresidenta de la Unión Nacional de Educadores y Trabajadores de la Educación (UNETE), Migdalia Santiago Negrón, destacó la interrupción educativa causada por la pandemia y subrayó la necesidad de abordar el rezago académico, recordando eventos previos en Puerto Rico, como los huracanes Irma y María, y los terremotos en 2020.

“Es innegable que la pandemia ha representado una interrupción en el proceso educativo provocando un aumento en el nivel de rezago académico para todos los estudiantes. En el caso de Puerto Rico no podemos ignorar las experiencias que preceden la pandemia: huracanes Irma y María, y los terremotos al inicio del 2020″, señaló la vicepresidenta de UNETE.

Al ser interrogada por la senadora, abogó por mayor autonomía escolar y urgió la creación de protocolos y políticas públicas para prepararse ante futuras crisis. Criticó la falta de inclusión en procesos de evaluación y diseño de planes por parte del Departamento de Educación (DE) para hacer frente a epidemias, pandemias o desastres naturales.

De igual forma, Raúl González, vicepresidente de la Asociación de Maestros, expresó su frustración ante la falta de colaboración del DE. Afirmó que la agencia no compartió documentación sobre situaciones que afecten el proceso de enseñanza, acusando al DE de operar en un “mundo de fantasía”.

También, mencionó que “hacemos constar que el Departamento de Educación, no ha compartido, ni nos ha mostrado ningún instrumento o estudio sobre el particular. Siendo así, no podemos emitir hallazgos o posición de la Asociación sobre el contenido, de estos existir. Ciertamente la Asociación de Maestros se encuentra en mejor disposición de analizar cualquier documento o estudio para exponer su postura”.

Ambas organizaciones presentaron recomendaciones, incluyendo la estructuración de grupos más pequeños para atención personalizada, cumplimiento de especificaciones del tribunal para equipar a maestros de educación especial, y la capacitación del personal en el manejo de plataformas de información, abogando por soluciones concretas ante los desafíos educativos actuales.

Por otra parte, Noelia Cortés, secretaria asociada del DE, defendió las acciones tomadas, destacando la Guía para adaptar el calendario y contenidos curriculares en situaciones de emergencia.

“En esta, se detallan los pasos por seguir para realizar los ajustes al currículo, las metodologías o estrategias que se pueden implementar, las competencias esenciales por materia y grado por utilizar, cómo adecuar el contenido curricular, y cómo ajustar el calendario escolar”, manifestó.

La senadora Santiago Negrón cuestionó las medidas para reducir la brecha digital, a lo que Cortés respondió que están adaptando la enseñanza al programa académico y trabajando activamente en cerrar la brecha digital.

También, a preguntas de la senadora, la deponente reconoció reforzar la capacitación de los estudiantes y métodos alternos. “Nosostros a raíz de los resultados hemos desarrollado nuevas alternativas”, abundó. La senadora cuestionó qué pasaría si se vuelve a la educación a distancia. Cortés explicó que los maestros se están capacitando según los temas más necesarios.

“Yo quisiera pensar que alguien en el departamento tiene ese sentido de urgencia y de respeto al derecho de ese niño o de esa niña. Yo quisiera pensar que hay instrucciones precisas para la asistencia que se puede requerir, las intérpretes de señas u otras necesidades que tienen los niños. Yo quisiera pensar que alguien se ha ocupado de articular cuál va a ser la contingencia específica para la provisión de terapias en línea que confrontaron multitud de problemas y que alguien se ha encargado de documentar, cuáles fueron los problemas de acceso a las plataformas y de desarrollar algo específico, no la teoría, para que la gente, los maestros y las maestras, no tengan que repetir esa experiencia”, expresó Santiago Negrón.