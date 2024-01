Instan a víctimas de violencia de género a buscar un albergue para salvar sus vidas

Ante un inicio de año con cuatro feminicidios, en los que han muerto 10 personas, la directora ejecutiva de Hogar Ruth, Lisdel Flores Barger, reclamó activar un plan concertado para combatir la violencia de género y exhortó a las mujeres amenazadas que buscar albergue de emergencia puede salvar vidas.

“La violencia de género que parte de una concepción machista en que las mujeres son propiedad de los hombres violentos provoca tragedias como las que estamos viendo. Ante un conflicto o separación, asesinan a las mujeres, a sus familiares y algunos se suicidan. ¿Hasta cuándo veremos repetirse este cuadro de dolor y muerte? Tenemos que reeducar con perspectiva de género, sobre la equidad de hombres y mujeres y el respeto a la vida, desde niños pero también a nuestros adultos para no seguir repitiendo estos patrones violentos. En una sociedad ideal, los albergues de emergencia no deberían existir. Mientras no logremos vivir en paz, la alternativa de que las posibles víctimas escapen de la amenaza de violencia está en los albergues de emergencia”, planteó Flores Barger.

En este mes han ocurrido cuatro feminicidios íntimos en la Isla en Toa Alta, donde Manuel Santiago asesinó a su esposa Ada Torres, de 75 años, y su hijo José Rosa y luego se suicidó; en Toa Baja, donde Marayda Rivera, de 37 años, fue asesinada por su pareja Manuel Maldonado, quien se suicidó; en Cabo Rojo Milka Ivette Méndez, de 52 años fue asesinada por su esposo, quien confesó el feminicidio; y en el más reciente en Yauco la joven Linnette Morales Vázquez, de 30 años, su madre y su hermano, fueron asesinados por su ex pareja, Wilfredo Santiago, quien luego se suicidó. Santiago violó la orden de protección por Ley 54 y tenía un historial previo de violencia de una relación anterior.

“Nadie duda del impacto emocional que la violencia tiene en las mujeres, en sus familiares y en sus hijos. Me consta por los relatos de las sobrevivientes que llegan a nuestro albergue que es fuerte el proceso de sanación de los golpes físicos y del daño emocional de vivir con miedo. Sí hemos visto que es posible transformar vidas una vez salen del ambiente de violencia. Para eso estamos en Hogar Ruth, donde nuestras puertas están siempre abiertas, así como todos los albergues y organizaciones que les brindan servicio a las sobrevivientes de violencia. Necesitamos que el gobierno, las organizaciones y el sector privado se unan en más esfuerzos para combatir y prevenir la violencia de género”, expresó Flores Barger.

Hogar Ruth es una organización comunitaria que atiende a las necesidades de las sobrevivientes de violencia doméstica, agresión sexual y acecho desde el 1984. A través de sus ocho programas, en el 2022, la organización atendió más de seis mil sobrevivientes con sus hijas e hijos.

Quienes deseen orientación sobre cómo salir de una situación de violencia de género y solicitar albergue seguro pueden comunicarse con Hogar Ruth al 787-883-1884 o a la línea de emergencia 787-489-0022.