“Ellos están dialogando”: Secretario del Trabajo sobre negociaciones de UGT y ASEM

El secretario del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH), Gabriel Rodríguez Maldonado confirmó en la tarde del jueves, que la controversia que mantiene a la Administración de Servicios Médicos (ASEM), y la Unión General de Trabajadores (UGT), ante el inminente paro laboral en el Centro Médico, en Río Piedras, continúa sin acuerdo.

“Yo mismo me he sentado y he dialogado con las partes, sobre todo, ante la inminencia del paro de mañana (viernes). Definitivamente, a mí como secretario, como ciudadano, es vital poder resolver esta controversia lo antes posible en atención a los servicios que se dan en el Centro Médico. Y siempre aclaro, toda negociación es importante, pero cuando hablamos de la naturaleza de los servicios que están en juegoaquí, pues tengo que subirle dos o tres escalafones en términos de orden de prioridad”, dijo Rodríguez Maldonado en declaraciones a periodistas.

“Las partes continúan en diálogo, eso para mí es lo más importante. Como expresé en el día de ayer, cuando hay una negociación en curso tiene que haber diálogo, tienen que estar en la mesa y tiene que haber intercambio de propuestas hasta que se llegue a una solución amigable para todas las partes, y poder ponerle punto final a esto. Claro, ustedes ya saben que cuando estamos hablando de lo que tiene que ver con gobierno, tenemos una Junta de Supervisión Fiscal que tiene que dar el visto bueno de lo que sea que se negocie en términos económicos. Pero, el resumen es ese, ellos están dialogando”, añadió el funcionario.

El paro que los trabajadores de la ASEM en Centro Médico, tienen previsto comenzar este viernes a las 12 de la medianoche sigue en pie.

La matrícula de la Unión General de Trabajadores rechazó la propuesta de la directiva de ASEM que planteaba una bonificación en lugar de un aumento de salario, con un voto mayoritario de 370 en contra y solo 130 a favor.

La asamblea se llevó a cabo debajo del estacionamiento multipisos, en Centro Médico y contó con una participación de 500 trabajadores.