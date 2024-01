Fugitivo canadiense escribe carta abierta a Puerto Rico tras ser extraditado

En esta imagen, sin fechar, distribuida por la Real Policía Montada de Canadá (RCMP), se muestra a Conor Vincent D'Monte en un lugar desconocido. (RCMP/The Canadian Press via AP) En esta imagen, sin fechar, distribuida por la Real Policía Montada de Canadá (RCMP), se muestra a Conor Vincent D’Monte en un lugar desconocido. (RCMP/The Canadian Press via AP) (AP)

Luego de que un juez federal ordenara su extradición, Conor Vincent D’Monte, emitió una carta en la cual asegura que gran parte de la información que se ha difundido a través de las redes sociales en su contra es “falsa” además de asegurar que su tiempo en Puerto Rico fue una oportunidad para comenzar una “nueva vida”.

D’Monte quien está acusado de dos conspiraciones de asesinato y figuraba entre los más buscando de Canadá fue arrestado en Puerto Rico el 28 de febrero del 2022.

En su carta, D’Monte, comunica su decisión de renunciar a más procedimiento legales que se lleven a cabo en la isla y esperar juicio en Canadá.

“Hoy, he tomado la decisión de renunciar a más procedimientos legales en Puerto Rico con la esperanza de que ahora, trece años después, se me permita lo que no habría sido posible entonces: un juicio justo y equitativo. Espero con ansias mi día en la corte y creo en la integridad del sistema judicial canadiense. Confío en que recibiré un resultado que traerá claridad, luz y justicia”, expresó en su escrito.

Además, aseguró estar “orgulloso” del trabajo que realizó en Puerto Rico, a pesar de que cambió su identidad y se hizo pasar por apicultor logrando reuniones en Fortaleza e importantes funcionarios de la isla.

“Confío en que la verdad saldrá a la luz a su debido tiempo. Aunque espero volver a Columbia Británica, extrañaré a Puerto Rico. Puerto Rico es un lugar que siempre recordaré no sólo como un lugar de refugio sino como un hogar donde pude comenzar un capítulo nuevo e inconcluso en mi vida. Durante la última década, he vivido una vida tranquila y productiva trabajando mano a mano con políticos y líderes comunitarios, dedicando mi tiempo y esfuerzos a iniciativas sociales positivas, trabajando para alimentar a las familias, construyendo proyectos agrícolas y de centros comunitarios y ayudando a los niños necesitados”, expresó D’Monte en su escrito.

“Estoy particularmente orgulloso de mi trabajo en la reforma legal relacionada con la protección de la agricultura. Mis acciones se basan en mi creencia en la importancia de hacer contribuciones constructivas a la sociedad incluso en circunstancias difíciles. Si bien me entristece que la acusación en mi contra haya dado lugar a una percepción negativa de la organización benéfica que confunde, entiendo que ésta es una desafortunada realidad y resultado de la situación. Es por esto que pido disculpas a todos los voluntarios y simpatizantes por las consecuencias públicas negativas y, en algunos casos, la atención dañina de los medios de comunicación que se produjo. Mi estancia en Puerto Rico ha cambiado mi vida y deseo expresar mi profunda gratitud a quienes me han brindado un amplio apoyo”, añadió.

D’Monte, fue identificado por las autoridades canadienses por ser el líder del Capítulo de British Columbia entre los años 2008 y 2009, de la organización criminal “Las Naciones Unidas” (UN), también conocidas como “Global United Nations Syndicate” (GUNS), “Canada United” o “Canadian United” (CU).

Mientras estuvo fugitivo en Puerto Rico, D’Monte utilizó una identidad falsa para evadir la justicia y se le conocía como Johnny Williams. Este era conocido por su proyecto de apicultura Karma Honey Project, una organización sin fines de lucro fundada en el año 2019 que buscaba aumentar la población de abejas en la isla tras el huracán María. Sin embargo, Williams no aparecía como el fundador de la organización, sino que se ponía el nombre de un residente de Miami, Candice Galek.

Según reportó el medio canadiense, Vancouver Sun, en el 2022 Williams manejaba la organización sin fines de lucro a través de un chat de Whats App que se llenó de comentarios de sorpresa cuando ocurrió el arresto el pasado viernes. Del mismo modo, en el reportaje se asegura que Williams siempre tenía gafas puestas y no quería que le tomaran fotos. También tenía un penthouse y realizaba barbacoas en Ocean Park.

Lee la carta completa aquí

“Me siento obligado a abordar las narrativas que circulan públicamente sobre los desafíos legales que enfrento actualmente. Me preocupa que el público haya sido engañado acerca de mí y de la forma en que he llevado mi vida. Desafortunadamente, hoy en día, una mentira se abre paso en Facebook antes de que la verdad tenga la oportunidad de levantarse de la cama y ponerse las medias. Salí de Canadá hace trece años no para evitar el juicio y huir de esta acusación, sino para escapar de ciertas amenazas que ponían la vida de mis hijos pequeños y mi familia en peligro extremo. Si bien los medios de comunicación ya han documentado parte de esto, la mayor parte de la historia sigue sin contarse. Reconozco la gravedad de las acusaciones en mi contra, no obstante, es fundamental recordar que la piedra angular de una sociedad justa y equitativa es la presunción de inocencia y que una acusación no es una condena. Mi historia, como la de muchas, es compleja y multifacética. Confío en que la verdad saldrá a la luz a su debido tiempo. Aunque espero volver a Columbia Británica, extrañaré a Puerto Rico.

Puerto Rico es un lugar que siempre recordaré no sólo como un lugar de refugio sino como un hogar donde pude comenzar un capítulo nuevo e inconcluso en mi vida. Durante la última década, he vivido una vida tranquila y productiva trabajando mano a mano con políticos y líderes comunitarios, dedicando mi tiempo y esfuerzos a iniciativas sociales positivas, trabajando para alimentar a las familias, construyendo proyectos agrícolas y de centros comunitarios y ayudando a los niños necesitados.

Estoy particularmente orgulloso de mi trabajo en la reforma legal relacionada con la protección de la agricultura. Mis acciones se basan en mi creencia en la importancia de hacer contribuciones constructivas a la sociedad incluso en circunstancias difíciles. Si bien me entristece que la acusación en mi contra haya dado lugar a una percepción negativa de la organización benéfica que confunde, entiendo que ésta es una desafortunada realidad y resultado de la situación. Es por esto que pido disculpas a todos los voluntarios y simpatizantes por las consecuencias públicas negativas y, en algunos casos, la atención dañina de los medios de comunicación que se produjo.

Mi estancia en Puerto Rico ha cambiado mi vida y deseo expresar mi profunda gratitud a quienes me han brindado un amplio apoyo. Agradezco profunda y humildemente la paciencia de amigos que antes desconocían las acusaciones que enfrento en Canadá y que continúan reteniendo un juicio final sobre mi carácter mientras se dilucida este asunto.

Me gustaría agradecer al Gremio Nacional de Abogados, PEN Internacional, el Instituto Paralegal, la Asociación Budista Estadounidense y los Ministerios Rick Warner. Su correspondencia, apoyo y materiales me han alentado e inspirado, además de permitirme enseñar, en esta travesía personal y legal. Hoy, he tomado la decisión de renunciar a más procedimientos legales en Puerto Rico con la esperanza de que ahora, trece años después, se me permita lo que no habría sido posible entonces: un juicio justo y equitativo. Espero con ansias mi día en la corte y creo en la integridad del sistema judicial canadiense. Confío en que recibiré un resultado que traerá claridad, luz y justicia”