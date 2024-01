Reclaman presencia del Partido Republicano y Demócrata en elecciones generales por papeleta presidencial “simbólica”

El presidente del Partido Republicano de Puerto Rico (PRPR), Ángel Cintrón, reclamó que tanto la colectividad que lidera como el Partido Demócrata de Puerto Rico (PDPR) deben tener “voz y voto” en las elecciones generales de noviembre si se da paso un proceso electivo que incluye las elecciones presidenciales estadounidenses.

“Yo no puedo dejar esa papeleta abandonada. Yo tengo que tener representación completa en la Comisión (Estatal de Elecciones) para protegerla. Si ellos deciden no hacerla, pues bueno, pero si deciden cumplirla y llevarla a cabo, el Partido Demócrata y el Partido Republicano tenemos que estar con voz y voto allí en todas las etapas del proceso”, afirmó Cintrón en entrevista con el programa “En Caliente con la Jovet” en NotiUno 630AM.

“¿Quién va a defender esa papeleta si no somos los partidos nacionales? No lo va a defender Victoria Ciudadana, no la va a defender el PPD, no la va a defender el PIP. Ni siquiera el PNP porque el PNP no es un partido nacional, es uno estatal”, agregó.

Según establece el Código Electoral del 2020, se celebrarán elecciones presidenciales “simbólicas” en cada elección general.

“Cada cuatro (4) años, en el mismo día de las Elecciones Generales, comenzando con la elección general del año 2024, la Comisión deberá organizar y viabilizar que los electores en Puerto Rico emitan su voto para expresar su preferencia entre los candidatos para los cargos de presidente y vicepresidente de Estados Unidos de América”, lee el artículo 8.3.b. (Funciones y Deberes de la Comisión y del Presidente).

Precisamente, el artículo 8.4.b.— Funcionario o Representante Electoral Presidencial— establece que “cada candidato que figure en la Papeleta Presidencial designará un funcionario electoral y su alterno en Puerto Rico, a quien delegará la responsabilidad de representarle y atender todos los asuntos relacionados con su candidatura en la elección presidencial que se realizará, de conformidad a las disposiciones de este sub capítulo [...] Si el candidato no hubiere nombrado a su funcionario presidencial de la manera descrita, entonces el comisionado electoral del Partido Nacional Estatal en Puerto Rico asumirá dicha representación”.

Por su parte, el presidente del PDPR, Charlie Rodríguez— en entrevista con la emisora radial— defendió el uso de fondos públicos para la impresión de esta cuarta papeleta.

El Código Electoral autoriza el uso de recursos “de toda naturaleza, incluyendo fondos, equipo, materiales, propiedad mueble e inmueble, así como los empleados y funcionarios adscritos a la Comisión que sean necesarios para llevar a cabo todos los procesos y actividades relacionadas con las elecciones presidenciales”.

“Yo creo que si somos amantes de la democracia no podemos oponernos a que le pueblo pueda expresarse democráticamente. Los resultados serán notificados y tendrán el impacto político que puedan tener a nivel nacional”, sentenció Rodríguez.

Cabe señalar que existe la posibilidad de que haya un quinta papeleta en los comicios electorales de noviembre si el gobernador, Pedro Pierluisi Urrutia, activa la ley que permite una consulta de estatus.