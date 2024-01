Procurador del Ciudadano asegura que “hay que acabar con la dependencia de las plataformas digitales en el gobierno”

El procurador del Ciudadano, Edwin García Feliciano, dijo el martes que el uso de plataformas digitales, como recurso “casi” exclusivo de las agencias de la Rama Ejecutiva, para atender a la ciudadanía, “es una muy mala práctica, con la que el gobernador y los jefes de agencias deberían acabar inmediatamente”.

“No es que esté en contra de esas plataformas, sino de la necesidad de transicionar adecuadamente, a las mismas. El uso de las plataformas digitales requiere capacitación y tiempo de ajuste, lo cual no ocurre en la mayoría de los casos”, dijo García Feliciano en declaraciones escritas.

“No es aceptable, bajo ninguna circunstancia, que una persona llame a una agencia de gobierno y que no haya un alma al otro lado del teléfono para contestarle. No es solo eso, sino que es imperativo que se atienda a las personas con empatía y sensibilidad y que sus asuntos sean manejados en un periodo de tiempo razonable. He escuchado a muchos jefes de agencia señalar que no tienen el personal para atender las llamadas y los asuntos de la gente. Si así fuera, le corresponde al jefe de agencia y al gobernante atender ese asunto. Es un acto irresponsable penalizar a la ciudadanía, en aras de economizar unos dólares”, añadió.

Según García Feliciano, muchos de los 23 mil casos que la oficina atendió el pasado año fiscal, pudieron haber sido atendidos por las agencias, directamente.

Finalmente, pidió que se asignen los recursos económicos necesarios, para atender la capacitación de aquellos que no tienen un conocimiento promedio de la tecnología.

“No atender esto, es vulnerar los derechos más básicos de nuestra población”, concluyó.